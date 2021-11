Torneo de Clubes 2020: Paraná dijo que el fallo es un “bochorno” y analiza no jugar más en Federación Norte

Paraná emitió este miércoles un comunicado oficial en sus redes sociales en el que manifestó su disconformidad con el fallo del Tribunal de Penas de Federación Norte que no avaló su protesta de que en la final de ida del Torneo de Clubes 2020 Sportivo Barracas de Colón, que ganó 3 a 0 como local, incluyó a dos jugadores que no tenía registrado en el Sistema Comet y expresó que la decisión es un “bochorno” y analiza no jugar más en certámenes de dicha institución.

“Sorpresivamente y con rodeos sin fundamento, el tribunal avaló la incorrecta inclusión de dichos jugadores que no se encontraban verificados en el sistema COMET tal cual manda el reglamento. Nuestra institución presentó pruebas irrefutables de dicha irregularidad y las pone a disposición de quien quiera consultarlas a fin de socializar tamaño bochorno”, manifestó en el primer párrafo de su escrito.

Y agregó: “Muy sospechoso resulto también la modificación en dicho sistema durante la noche del día lunes 01/11 incluyendo a dichos jugadores como verificados y aptos para jugar en el club de la localidad de Colón”.

Por último, hizo hincapié en la posibilidad de no presentarse más en certámenes de Federación Norte: “Nuestra institución se ha comportado históricamente dentro de lo que mandan los reglamentos de las federaciones y ligas en las que participó, pero esta resolución no tiene precedentes, por lo que nos encontramos evaluando la posibilidad de dejar de participar de los torneos organizados por la Federación Norte dado que entendemos que no se respeta el espíritu deportivo de estas competencias”.

El fallo

La decisión del Tribunal de Disciplinas de Federación Norte a favor de Sportivo Barracas significa que el conjunto de Colón afrontará este jueves el cotejo de vuelta en el Complejo Jorge Suárez con la ventaja de 3 a 0 que consiguió de local. El Albirrojo tendrá que golear en el cotejo de vuelta para ser campeón y clasificar al Torneo Regional Federal Amateur 2021.

El viernes, dos días después de la derrota, el club de San Pedro constató que el arquero Pablo Herrera y el defensor Kevin Alegre jugaron para su rival sin estar registrados en el Sistema Comet de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como jugadores de ese club y protestó. El guardametas figuraba en el software como “entrado” en Barracas pero inscripto y verificado en Rosario Central mientras que el defensor estaba registrado en Sarmiento de Junín y “entrado” en Hughes F.C. de la Liga Venadense (LVF) de Venado Tuerto.

Las pruebas que adjuntó Paraná en su reclamo y el Tribunal de Disciplinas difundió en su fallo.

El órgano presidido por Matías Horacio Marchesini e integrado por Jorge Aguirre y Raul Arrieta trasladó el reclamo a Barracas cuya Comisión Directiva indicó que ambos futbolistas eran de su propiedad y la Liga Deportiva de Colón lo corroboró, expresa el fallo.

“Este tribunal ha solicitado la colaboración de la Federación Norte de Futbol y de la Liga Mercedina para hacerse de pruebas a fin de resolver con claridad la presente protesta. De Federación se recibieron las listas de buena fe del Club Sportivo Barracas para el presente torneo y su continuidad luego de la suspensión de la actividad por el COVID 19. Del cotejo -sigue el informe- de ambos folios no se advierten diferencias en cuanto la nómina de jugadores, esta ultima presenta la homologación de la Liga de Colón y sello y firma de la organización, por lo que se descarta uno de los entuertos planteados por el quejoso ya que sumado a las constancias de las transferencias concedidas a dichos jugadores nada supone que estuvieran inhabilitados para jugar”.

Kevin Alegre y Pablo Herrera en la formación de Barracas ante Paraná. Foto: Twitter Sportivo Barracas.

Respecto de las irregularidades detectadas en el Sistema Comet, el Tribunal de Disciplinas se respaldó en que el Consejo Federal “dispuso previo al último Torneo Regional Federal Amateur que habilitaba a jugar a aquellos que surgieran como entrados en el Sistema Comet”. Alegre sí estaba “entrado” en Sportivo Barracas, pero Alegre figuraba en la misma condición en Hughes F.C.

Desde el lunes por la tarde, con el reclamo del club de San Pedro sobre la mesa, ambos jugadores aparecieron en el Sistema Comet como “verificados” en Sportivo Barracas y el Tribunal de Disciplinas informó en su descargo que “al día de la fecha -por este martes- la situación de dichos jugadores se encuentra regularizada conforme las planillas aportadas del Sistema Comet”.

Torneo de Clubes 2020: Federación Norte falló en contra de Paraná by La Opinión Semanario on Scribd

El falló cayó mal en Paraná porque se sintieron perjudicados a razón de que Federación Norte estableció en su reglamento del Torneo de Clubes 2020 que todos los jugadores debían estar registrados correctamente en el Sistema Comet para poder ingresar a una cancha.

En los últimos años la Liga Sampedrina (LDS) insistió a los clubes locales la necesidad de adaptarse al formato y hubo capacitaciones para dirigentes a fin de digitalizar la gestión deportiva, tal exige la AFA. En ese contexto, en el Albirrojo consideran que es en vano trabajar para cumplir con los requerimientos reglamentarios para competir en un certamen regional o local porque no se castigan las irregularidades.

¿Qué es el Sistema Comet de la AFA?

El Sistema Comet es un software para registrar jugadores y transferencias que la AFA implementó en 2017 y el Consejo Federal lo adoptó para las ligas del interior de Argentina. En él los clubes registran a sus jugadores y gestionan diversos trámites, entre ellos las transferencias.

