Temporal: preocupación por riesgo de derrumbe de una vivienda de Bajo Cementerio
La familia afectada detectó que el piso comenzó a agrietarse luego de las intensas lluvias y pidió colaboración con materiales para reforzar la estructura. Los damnificados alertaron a personal de la Dirección de Defensa Civil y aguardaban su intervención.
Una familia de Bajo Cementerio entró en estado de alerta tras notar que parte del suelo de su vivienda comenzó a desmoronarse.
Los vecinos tienen su domicilio emplazado sobre la barranca y producto del temporal que azota a nuestra ciudad notaron que el piso comenzaba a "agrietarse" con riesgo inminente de derrumbe.
El dueño de la casa notó rápidamente la situación y alertó al personal de Defensa Civil, que patrulla la zona desde temprano para asistir las necesidades que surjan.
En diálogo con La Opinión, familiares de los damnificados informaron que necesitan "postes y chapas", que ayuden a sostener la estructura y evitar que la casa "se caiga".
Refirieron que reciben donaciones de mercadería y ropa, ya que los elementos se arruinaron debido a las precipitaciones.
