San Pedro permanece bajo alerta naranja por lluvias fuertes en el marco de un temporal que comenzó el lunes por la noche y que, hasta el momento, registra entre 40 y 50 milímetros de precipitaciones, según la zona.

El personal de la Dirección de Defensa Civil mantiene un estado de alerta preventivo desde temprano para asistir las necesidades que surjan por parte de la población, que ante cualquier eventualidad puede comunicarse al abonado 103.

Alrededor de las 5.00 de la mañana tuvieron intervención en la zona del barrio Futuro, sobre calle 66 al 1000, donde llegaron tras el llamado de una familia.

La situación en esa zona estaba relacionada con la inundación de una cámara de cloacas, por lo que intervino luego el personal de la Dirección de Servicios Sanitarios.

Más tarde, el equipo que coordina Fabio Giovanettoni estuvo presente en la situación que tuvo lugar en ruta 191, en inmediaciones del kilómetro 4,5, donde un automóvil despistó tras esquivar un árbol caído.

Giovanettoni informó a La Opinión que mantienen recorridos preventivos por los barrios y que desde las localidades los delegados no reportaron inconvenientes que ameritaran intervención.

"Seguimos atentos porque persiste la alerta para la tarde de hoy", señaló el director de Defensa Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé "lluvias con algunos periodos fuertes" y valores de precipitación acumulada de entre 70 y 80 mm.

