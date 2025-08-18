El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para el centro-este del país que incluye gran parte de la provincia de Buenos Aires, y, dentro del mapa, al norte bonaerense.

Tiene vigencia para este martes 19 de agosto desde la madrugada hasta la tarde, por diferentes motivos, y se enmarca en un proceso de baja presión denominado ciclogénesis.

El SMN anticipó que para la madrugada y mañana de esta martes se producirán lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El pronóstico para San Pedro del Servicio Meteorológico Nacional para el martes 19.

En tanto para la tarde la zona norte de la provincia será afectada por lluvias con algunos períodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

Ante la probabilidad de sucederse precipitaciones intensas, el SMN difundió las habituales recomendaciones ante el fenómeno: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; estar atentos ante la posible caída de granizo.

En caso de emergencias, en San Pedro se puede recurrir a Defensa Civil llamando al 103.

