Sportivo Baradero tiene en el radar futbolistas de San Pedro para jugar el Torneo Regional los próximos tres años

Sportivo Baradero jugará el Torneo Regional Federal Amateur por los próximos tres años porque el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgó una licencia y, con el regreso de Marcos Barlatay como director técnico, tiene en el radar a jugadores de San Pedro para edición 2021/22 del campeonato que comenzará el 21 de noviembre sin equipos de la Liga Sampedrina (LDS).

“La idea, en primer lugar, es participar con el equipo y algún refuerzo de San Pedro”, expresó a La Opinión Luis Dulbecco, referente de la Subcomisión de Fútbol del Lobo. Barlatay ratificó: “Quizás algún jugador de San Pedro vendrá, pero estoy hablando antes con los dirigentes de los clubes para que nos autoricen a hablar”.

El entrenador, que volvió a la institución para encabezar el proyecto en el plano nacional y ocupó el lugar de Juan Olivieri, detalló que “hoy o mañana quizás haya novedades” en relación a posibles jugadores que pueden sumarse para reforzar un plantel que tiene al arquero Diego Pérez y el volante santalucense Brian Montenegro, recientemente campeones de la Copa de Baradero.

Diego Pérez y Brian Montenegro fueron determinantes en el título de Sportivo en la Copa de Baradero. Fotos: Gentileza Nachi Miranda.

Entre las caras conocidas sobresalen el ex-La Esperanza y Paraná Agustín Poll y Germán Bulgarella quien volvió a Sportivo tras ser campeón del Torneo Preparación 2021 de la LDS con Mitre. El conjunto baraderense integra el grupo 3 de la zona Pampeana Norte con SAT de Luján, que será su rival en el debut como local; Metalúrgico de Escobar y Atlético Las Campana de Campana.

Quien también lo disputará es Sportivo Barracas de Colón gracias que fue campeón del Torneo de Clubes 2020 de Federación Norte al imponerse en la final a Paraná. Según pudo saber La Opinión, el conjunto colonense también tiene en la mira a jugadores sampedrinos, aunque no trascendieron nombres.

Barracas festejó en el Complejo Jorge Suárez el título en el Torneo de Clubes 2020. Foto: Prensa Barracas.

San Pedro no tendrá ningún club representante en el Torneo Regional 2021/22 porque tras un 2020 sin certámenes por la pandemia de coronavirus, no se homologó ningún campeonato clasificatorio y la media plaza que tenía Independencia por haber sido campeón del Clausura 2019 no se confirmó por reglamento.

La LDS sí aportará árbitros y serán al menos siete los cuáles a principios de octubre superaron la prueba física en Rosario. Se trata de Antonela Romero, Pablo Gauna, Milton Ayala, Joaquín Gil, Agustín Gómez, Damián Bertolini y Ricardo Cena quienes, en caso de que el Colegio de Árbitros del Consejo Federal que conduce Gustavo Bassi los designe, saldrán a la cancha.