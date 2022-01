Sin Náutico porque no fue invitado, comienza la Liga Federal con 100 clubes de todo el país y lo jugarán tres sampedrinos

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) anunció la semana pasada la edición 2022 del Torneo Federal, la tercera categoría de Argentina, con la novedad que desde ahora se denominará Liga Federal. Sea cual fuese su nombre, Náutico, que fue tercero en el Pre-Federal 2021 de la Provincia de Buenos Aires, no recibió la anhelada invitación para participar y, en consiguiente, su salto al plano nacional tendrá que esperar.

Concluido el Final Four en Junín, la Federación de Básquet bonaerense (FBPBA) anunció los ascenso del campeón, Racing de Olavarría, y su escolta, Independiente de Tandil. Aunque se especuló con la posibilidad de que el Celeste sea llamado y en San Pedro la ilusión estuvo, el rumor nunca se concretó.

En la institución sampedrina hubo charlas informales entre dirigentes del básquet y la Comisión Directiva sobre cómo proceder en caso de que la invitación llegase. Todos eran conscientes de lo que significaba dar el salto al profesionalismo, no sólo en lo deportivo sino también en lo estructural. En ese contexto, no estaba decidido aceptar o no dicho desafío el cual hubiese exigido profundos cambios.

El plantel de Náutico en la final de la ABZC frente a Boat Club de Campana. Foto: La Opinión.

La Liga Federal arrancará el próximo viernes con 100 clubes y tres jugadores sampedrinos: Federico Repetti en Regatas y Bernardo Trujillo en Somisa, ambos clubes de San Nicolás; y Felipe Sánchez en Vélez Sarsfield. Los dos primeros estarán en la zona de la Región Deportiva 1 con Atalaya, Gimnasia, Náutico Sportivo Avellaneda, Provincial, Temperley y Sporstmen de Rosario; y Belgrano de San Nicolás.

Sánchez y el Fortín, en tanto, cayeron en uno de los tres grupos de la Federación Metropolitana (Febamba). Allí competirán contra All Boys, Obras Sanitarias, River Plate, Pedro Echague, Pinocho y Racing Club.

En la zona de Buenos Aires, la que hubiese integrado Náutico en caso de ser invitado, están Racing de Olavarría, Independiente de Tandil, Estudiantes de La Plata, Atlético Pilar, Unión de Mar del Plata y Colón de Chivilcoy.

Tras su gran 2021, el plantel dirigido por Martín Gálvez todavía no retomó los entrenamientos de cara a la nueva temporada de la Asociación Zárate-Campana (ABZC). Del equipo que hizo historia, es probable que varios no continúen. Además de Sánchez, Simón Terré empezó a entrenar en Ciclón de Rosario y Maximiliano Aldama tiene decidido dejar la actividad tras una larga trayectoria.