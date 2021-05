Silvio Velo no jugará el Gran Prix con Los Murciélagos: “Yo apuesto a Tokio 2021”

El último campeonato para la Selección Argentina de fútbol para ciegos antes de los Juego Paralímpicos Tokio 2021 es el Gran Prix que, paradójicamente, será en Japón. Por ser la prueba final en el plano oficial y en el mismo país de la gran cita del año, el torneo tiene una trascendencia mayor a la de 2018 y 2019 cuando Los Murciélagos dieron la vuelta olímpica.

Silvio Velo, tras la última concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), no fue convocado para ese certamen por el entrenador, Martín Demonte. Su ausencia abrió un interrogante respecto de si se lo tendrá en cuenta para los Juegos Paralímpicos (del martes 24 de agosto al domingo 5 de septiembre) o es una advertencia de que se apostará por futbolistas más jóvenes.

“Puede influir o no, no tiene nada que ver”, dijo a La Opinión el sampedrino que se incorporó a Atlas de General Rodríguez y es la cara del nuevo proyecto que incluye el armado del plantel de no videntes. Y agregó: “Yo apuesto a Tokio 2021. Este campeonato hubiese estado bueno, pero lo importante es lo otro”.

“Lo importante son los Juegos Paralímpicos”

El equipo para el torneo que en 2020 se suspendió por la pandemia de coronavirus lo conformarán Froilán Padilla, Federico Accardi, Maximiliano Espinillo, Ignacio Oviedo, Jesús Merlos, Marcelo Panizza, Brian Pereyra y Ángel Deldo quien fue designado capitán ante la ausencia de Velo.

Los Murciélagos viajarán el martes 25 de mayo y debutarán Francia. Posteriormente chocarán con Tailandia, el local y España. Los dos líderes disputarán la definición el 5 de junio. Los rivales que tendrá el combinado albiceleste están todos clasificados a los Juegos Paralímpicos a realizarse del 24 de agosto al 5 de septiembre.

El Gran Prix es el último campeonato oficial que disputará Argentina antes de Tokio 2021 y, por eso, será determinante para los entrenadores que en pocos meses tendrán que diagramar la lista definitiva de diez jugadores que representarán al país en los Juegos Paralímpicos.