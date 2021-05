Silvio Velo es la cara del nuevo proyecto de Atlas

Silvio Velo pelea por un lugar en el plantel de la Selección Argentina de fútbol para ciegos que competirá en los Tokio 2021. Ese era su último gran objetivo en su fructuosa carrera, pero la pandemia de coronavirus provocó la postergación de los Juegos Paralímpicos y, con ello, estiró su anhelo.

Publicidad

Mientras espera saber si viajará a Japón a fines de mayo con Los Murciélagos a competir en el Grand Prix que fue campeón en 2018 y 2019, el sampedrino confirmó a La Opinión que acordó su incorporación a Atlas, club de General Rodríguez famoso por el reality que años atrás se transmitió por Fox Sports. En su caso, lo convocaron para ser parte del nuevo equipo de no videntes y, en consecuencia, no dejará la actividad, como anunció en octubre de 2019 en Mar del Plata.

Según informó IAM Noticias, Velo, cuya última camiseta que visitó fue la de Boca Juniors, es el primer jugador confirmado para el torneo oficial que no tiene fecha de inicio. La única certeza es que será después de los Juegos Paralímpicos que se realizarán entre el 24 de agosto y 5 de septiembre.

“Mientras pueda voy a seguir jugando, en el equipo que me convoque. Es lo que me gusta, lo que quiero y mi pasión. Ahora estamos con este proyecto nuevo que me gustó y por eso les dije que si”, aseguró Velo. En Atlas, el ambicioso proyecto se armó alrededor de él y fue denominado “VeloaVelo”. Anunciaron campañas en redes sociales y, también, en un programa que se emitirá por DeporTV.

Enojo con Boca

En mayo de 2020, en plena cuarentena y ya con Jorge Ameal al mando del Xeneize, Velo criticó duramente a la Comisión Directiva de Daniel Angelici, que estaba cuando llegó al club en 2016 y se formó el equipo para la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos (LNFC): “Hablan de la inclusión, pero no cumplen. Lo digo por la gestión anterior, ojalá esta dirigencia cambie la tendencia. Espero que sí. Dicen que vinieron para sumar, para no sacar disciplinas. Quiero que sea un deporte más dentro del club”.

Además, siempre en diálogo con A24, dijo que estaba “resentido y movido” y que se sintió “humillado”: “Soy fanático, bostero mal, pero fue donde peor me sentí. En River fue en el club que más disfruté. La gestión de Angelici me abrió las puertas, pero a medias, siempre hubo una traba para crecer”.

Silvio Velo acumula cuatro participaciones paralímpicas con la Albiceleste lo que significa que estuvo en todas las ediciones que se desarrollaron hasta el momento y no quiere faltar a Tokio 2021. En Atenas, Grecia, 2004 fue medalla de plata mientras que en Beijing, China, 2008 y Río de Janeiro, Brasil, 2016, bronce. En Londres, Inglaterra, 2012, quedó cuarto.