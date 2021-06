Sebastián Ramírez arrancó la pretemporada con Huracán y se prepara para tener más protagonismo

Sebastián Ramírez arrancó este martes la pretemporada con Huracán de cara al próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que arrancará después de la Copa América que se celebrará en Brasil, luego de que Argentina bajó su candidatura.

El sampedrino pudo comenzar los entrenamientos luego de que el hisopado que le practicaron el lunes para detectar si transita coronavirus, arrojó resultado negativo.

Hasta el momento, el plantel de Frank Darío Kudelka no tiene incorporaciones y el volante formado en El Porvenir se prepara para lograr más protagonismo después de un semestre en el que, aunque respondió con creces cuando lo hizo, jugó poco. En ese contexto, las ventas de Norberto Briasco y Esteban Rolón a Boca pueden ser determinantes, pero no todavía no se cerraron.

En el mediocampo el director técnico tiene también a Santiago Hezze, Diego Mercado, Claudio Yacob, Franco Cristaldo, Patricio Toranzo y Federico Marín. En la delantera, donde Ramírez fue utilizado como extremo, pelea un puesto con Agustín Curruhinca, Juan Fernando Garro, Pablo Oro, Nicolás Cordero, Nicolás Silva y Cristian Núñez.

En la última Copa de la Liga Profesional, en la que el Globo no clasificó a cuartos de final, tuvo un andar irregular y se fue el entrenador Israel Damonte, Ramírez tuvo escasa participación. En el único cotejo fue titular su equipo igualó 1 a 1 contra Gimnasia de La Plata mientras que ante de Sarmiento de Junín entró desde el banco de suplentes y anotó su único tanto en la victoria 3 a 0.