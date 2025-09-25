La ciudad ya palpita la vigésima edición del San Pedro Country Music Festival y desde la organización brindaron una serie de recomendaciones, de cara a las tres jornadas previstas.

En total son más de 70 shows que sampedrinos y turistas podrán disfrutar del 26 al 28 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

Los organizadores diagramaron en un mapa algunos de los puntos importantes que los visitantes deben tener en cuenta al ingresar al evento.

Habrá dos sitios de ingresos: puerta 1, por donde ingresarán vehículos, artistas, staff del festival y público general; puerta 2, prevista para la entrada de proveedores y feriantes, autorizados previamente por el Club Independencia.

Difundieron un mapa que indica los ingresos a la ciudad.

Informaron que la circulación interna del Paseo Público será a través del sector 1 y que la salida vehicular será en el final de los paseos ribereños.

Además, indicaron que por la presentación del All Together se suspenderá el tránsito y estacionamiento en la zona.

Así estarán dispuestos los distintos sectores del festival.

Respecto de los stands y puestos gastronómicos comunicaron que no podrán instalarse en "la zona de avenida costera", ya que no “está permitido”, por la ordenanza n.° 6599/2023.

Habrá sectores dispuestos por la Municipalidad para atender a quienes asistan en caso de emergencias.

Por último, sobre el factor climático, advirtieron: "El festival no se suspende ni se posterga por mal clima. La programación se adapta a lo que permitan las condiciones climáticas y la seguridad a lo largo del fin de semana".

