El San Pedro Country Music Festival, el gran acontecimiento musical anual de nuestra ciudad, se prepara para celebrar su vigésima edición del 26 al 28 de septiembre.

Este año, la fiesta volverá a incorporar un evento extraordinario que lo enriquecerá: el "All Together". Este encuentro de line-dance, que celebra su quinta edición, tendrá lugar en la Avenida Juan de Garay, frente al Paseo Público, convirtiendo el espacio en un escenario vibrante para la danza norteamericana.

Se espera la participación de aproximadamente 30 escuelas de todo el país, las cuales se reunirán el domingo 28 de septiembre, a partir de las 10:30.

Los bailarines, ataviados con sus vestimentas tradicionales, deleitarán al público con dos coreografías especialmente preparadas para la ocasión, en un despliegue de color y destreza artística.

La coordinación de este atractivo evento está a cargo de MYS Argentina Country Dance y Country2.com, contando también con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro.

La vigésima edición del San Pedro Country Music Festival promete ser otro festejo memorable como cada año, y el “All Together” hará un aporte trascendente.

Las escuelas que participarán son las siguientes:

Aconcagua Country Line Dance (Mendoza), Adriana Díaz Country Line Dance, Alabama Line Dance Argentina, Amigos del Country Line Dance Rosario (Santa Fe), Boot Buddies, Country Club Line Dance, Country Lovers, Cowboys Country Show, GNB Line Dance, Honky Tonk Stomp Line Dance Argentina, Line Dance Club Argentina, Line Dance Tolosa, Misiones Country Stomp, MYS Argentina Country Dance, Old Boots Line Dance (Córdoba), Paraná Line Dance, Rosario Country Rebels (Santa Fe), Street Line Dance Texas Country, The Cowboys Stomp (San Pedro), The Outlaws Country Line Dance, V&B Line Dance Country, West Point Country Dance (Mendoza), Wild Country Argentina, Wings Country Group by Nan, 01 by Reef y 221 Country La Plata.