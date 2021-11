Se apasionante definición, con público, de la Copa San Pedro femenina: cuatro equipos pueden ser campeón

Cuatro clubes tienen chances de ser campeón de la Copa San Pedro femenina del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sampedrina (LDS) que se define este viernes por la noche en la cancha de América y con público en las tribunas porque la organización dio marcha atrás en su decisión de hacerla a puertas cerradas tras el incidente registrado en la última jornada, el 12 de noviembre, entre jugadoras de La Roca A y La Esperanza.

Publicidad

Esos equipos son dos de los que tienen posibilidades de quedarse con el trofeo junto a Banfield y San Roque, que queda libre porque disputó sus diez partidos. Teniendo en cuenta el formato de definición en caso de igualdad en puntos (primero se tiene en cuenta el partido entre sí, después la diferencia de gol, los tantos a favor y, por último, los en contra), el único que depende de sí mismo es el elenco de Pueblo Doyle que lidera junto al Santo con 19 puntos y si gana dará la vuelta olímpica.

De caer, La Roca A no podrá festejar porque en el duelo con San Roque perdió 2 a 1. En contrapartida, tiene ventaja deportiva con La Esperanza (lo superó 3 a 0), pero no con Banfield porque cedió 2 a 0. El Santo necesita que pierda La Roca A y que La Esperanza no le gane al Taladro. En caso de que el Taladro triunfe, que lo haga por cinco goles o menos ya que en el cotejo entre sí fue parda y entre ellos no hay ventaja deportiva.

A La Esperanza sólo le sirve el triunfo. Si lo consigue, necesita que La Roca A no le venza a Independencia. Un empate y una caída del conjunto de Pueblo Doyle no le sirve porque tiene desventaja deportiva (perdió 3 a 0).

Paraná, que enfrenta a Defensores Unidos, está afuera de la pelea aunque se encuentra a tres unidades de la cima porque fue derrotado por San Roque 2 a 1 y La Roca A 3 a 0.

La jornada se completará con Mitre-América y Las Palmeras-La Roca A, que chocarán para completar el fixture porque están en la parte baja de la tabla de posiciones.

Cronograma

19.30: Las Palmeras-La Roca B

20.30: Independencia-La Roca A

21.30: Defensores Unidos-Paraná

22.30: Mitre-América

23.30: La Esperanza-Banfield

Libre: San Roque

Aunque el Departamento de Fútbol Femenino decidió la semana pasada no desarrollar la última fecha el 19 de noviembre y organizarla para el 26 y a puertas cerradas tras la pelea entre jugadoras de La Esperanza y La Roca A, esta semana se modificó esa decisión y se permitirá el acceso de público a la tribunas.

“Previniendo que es la final y en la última fecha fuera de la cancha hubo situaciones que no esperábamos, resolvimos que la última fecha se juegue el viernes 26, con los horarios a planificar y a puertas cerradas para no tener que lamentar otra situación”, explicó por entonces a La Opinión la presidenta del Departamento de Fútbol Femenino, Belén Giménez, quien en los últimos días renunció a su cargo por problemas de salud.

La referente y gran impulsora de la actividad en San Pedro que encabezó su desembarco en la LDS había tomado una decisión que no cayó bien en el ambiente, pero necesaria para que no se desmadre un evento que debe ser una fiesta con las decenas de familias que concurren a cada jornada: “Es lamentable llegar a tener que resolver de esta manera una fiesta que vivimos cada fecha, pero creo que es necesario marcar nosotros el antes y el después. La violencia dentro o fuera de las canchas nos marca que no se puede ir por ese camino. Debemos ser el ejemplo de que se puede de otra forma”.

El Tribunal de Disciplinas de la LDS abrió un expediente por la pelea entre las futbolistas, pero no sancionó a ninguna: “Visto informes de clubes y de señor árbitro, como así también de asistentes, y considerando que de los mismos no surge incidente alguno, este tribunal se exime de dictar fallo alguno”.