San Pedro en fase 3: qué torneos y competencias se tuvieron que suspender

Será un fin de semana sin actividad deportiva en San Pedro porque al haber retrocedido a la Fase 3 en el marco de la segunda ola de coronavirus, se prohibieron torneos, competencias y hasta amistosos de disciplinas individuales y de conjunto.

En fútbol, la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) frenó el Torneo Preparación 2021 y la Copa San Pedro femenina. Además, no empezará el Torneo Senior ni el Preparación Martín Actis de la Liga Infantil (LDI). En básquet, en tanto, Mitre, que ya había sido notificado de la no continuidad del Provincial U19, no puede jugar por la Asociación Nicoleña (ANB) con ninguna categoría pero el campeonato no seguirá porque San Nicolás también cayó a la misma etapa.

Además, aunque el campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) no arrancó Tiro Federal no tiene permiso para duelos de preparación como tampoco Náutico y Mitre en hockey, aun cuando el certamen de la Asociación del Oeste (AHO) se pospuso.

La medida rige al menos hasta el 30 de abril

En el caso de los deportes de participación individual, como ciclismo, boxeo o natación, entre otros; la restricción radica en que en los eventos suelen participar muchos atletas y se supera el máximo de diez establecido por la Provincia de Buenos Aires. Por eso, Pro Ciclismo no tiene aval para hacer programas en el circuito Panorámico del Oeste, púgiles locales no pueden subirse al ring y el Celeste y Pescadores, que están afiliados a la Federación de Aficionados de Natación del Norte de Buenos Aires (Fannba), no participarán de campeonatos.

En ese marco, el sábado y domingo la ciudad sólo tendrá representación deportiva en certámenes nacionales de básquet con Federico Repetti (9 de Julio de Río Tercero) en el Torneo Federal y fútbol profesional con los jugadores Sebastián Ramírez (Huracán recibe a Boca Juniors el sábado desde las 18.00) en la Copa de la Liga Profesional; Tomás Oneto (All Boys), Leonardo Corti (San Martín de San Juan), Juan Cruz Nadal (Mitre de Santiago del Estero) y Matías Budiño (Quilmes) en la Primera Nacional y los hermanos Matías y Francisco Nouet (Flandria) en la B Metropolitana junto al árbitro Joaquín Gil en el Federal A.

Lo positivo para los equipos es que se pueden realizar prácticas con grupos de no más de diez personas mientras que los atletas individuales tienen aval para entrenar como lo hacen habitualmente. Sin competencias al menos hasta el 30 de abril, servirá para no decaer aunque sobrevuela el “fantasma” del 2020 con la virtualidad como máxima exponente del terror.