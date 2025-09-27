Un recorrido por el Paseo Público posibilitó mostrar los primeros movimientos del día del máximo acontecimiento artístico de cada año: el San Pedro Country Music Festival.

Ads

El móvil de Sin Galera mostró los pormenores del escenario, con los artistas que estaban incluidos en el programa del sábado y aquellos amantes de la música estadounidense que temprano comenzaron a bailar en el barro.

Para Santiago, del Cowboy Line Dance, este evento “es una vitamina para todo el año. Para mí venir es un rito, no es una tradición”, comentó.

Ads

Participa desde 2019 y en su calendario anual “es infaltable. No me pierdo un año sin venir acá”, resaltó.

Santiago fue avistado entre el público por su sombrero. “Es artesanal, único. Le tire la idea a un amigo y él lo perfeccionó. Quería que se viera como un Ave Fénix, por eso las plumas”, además de mostrar un combo con su vestimenta. Todo iba a tono.

Ads

El clima afectó el comienzo de la segunda jornada, pero no le quitó el color y el entusiasmo que el mundo del country le otorga cada año a San Pedro. Además, se percibe en la camaradería de quienes aguardan el gran evento anual. “Somos todos amigos. Nos conocemos todos”, dijo Dany Boy, de The Queen of Hearts y los cuatro de copas.

Además, nada se improvisa. En el caso de las damas del Rosario Line Dance indicaron que “todo el año nos estamos preparando para esto, y cuando salen las coreografías nos venimos”, concluyendo que nunca faltan porque “esta es la fiesta de todo, y es un fiestón”.

Ads