A menos de un día para que comiencen los comicios de las Elecciones legislativas 2025, en Sin Galera comenzamos el programa repasando todo lo que sucedió durante la semana y anunciamos la cobertura especial para este domingo 7 de septiembre.

El móvil llegó a las puertas de los consultorios Beaumont donde la gente se encuentra esperando su turno para las auditorias por las pensiones de discapacidad.

Desde el Club Los Andes, el móvil relató como se preparan las aulas móviles dentro del predio para recibir a los votantes en estas elecciones 2025.

Dos padres de alumnos de una escuela primaría se acercaron a la redacción de La Opinión para relatar la situación que viven sus hijos tras los constantes ataques y agresiones de una adolescente de 13 años que acosa a los niños dentro de la institución.

Arranca el casting de movileros y Rodolfo Sosa estuvo presente en el estudio para ponerse a la cabeza el concurso e incentivar a la audiencia a participar por los increíbles premios que tenemos preparados durante la cobertura especial de las Elecciones 2025.

Recorrimos el galpón de Rey Dubini Remates para ver todas las reliquias y muebles que Rafael Dubini ofrece al público. La novedad fue que se sumaron libros a la venta y el puff especial que será sorteado durante la cobertura especial de las Elecciones de La Opinión & Sin Galera.

El móvil estuvo en plaza Constitución para charlar con Daniel Corti y presenciar el ensayo de su obra que tendrá lugar este domingo y el lunes durante la proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro.

