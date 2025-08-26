¿Alguna vez soñaste con hacer un móvil? ¿Presenciaste un accidente, un robo, un blooper en una fiesta o un momento que quisiste grabar y relatar como si fueses periodista?

En La Opinión & Sin Galera organizamos un megaconcurso para que tengas la oportunidad.

Envía tus imágenes AQUÍ y participá:

Vas a ser un movilero estrella ENVIÁ TUS IMÁGENES Y RELATO SOY MOVILERO ESTRELLA

Los premios incluyen una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para seis personas de El Tete.

El domingo 7 de septiembre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos a los ganadores. ¡A estar atentos!

Si te suscribís a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link, sumás doble chance para ganar los premios. Podés mandar todos los móviles que quieras. Los vamos a compartir en nuestras redes sociales.

