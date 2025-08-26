Arranca el casting de movileros en Sin Galera: empezá a pensar qué imágenes vas a enviar para ganar
Grabá tu propio en tu celu durante el día de las elecciones desde donde quieras, con quien quieras y del tema que te guste. Lo enviás al 3329 479958 para competir por por una estadía de cinco noches para dos personas en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para 6 personas de El Tete. El 7 de septiembre habrá transmisión especial y tu video puede ser la estrella.
¿Alguna vez soñaste con hacer un móvil? ¿Presenciaste un accidente, un robo, un blooper en una fiesta o un momento que quisiste grabar y relatar como si fueses periodista?
En La Opinión & Sin Galera organizamos un megaconcurso para que tengas la oportunidad.
Envía tus imágenes AQUÍ y participá:
Vas a ser un movilero estrellaENVIÁ TUS IMÁGENES Y RELATO
Los premios incluyen una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para seis personas de El Tete.
El domingo 7 de septiembre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos a los ganadores. ¡A estar atentos!
Si te suscribís a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link, sumás doble chance para ganar los premios. Podés mandar todos los móviles que quieras. Los vamos a compartir en nuestras redes sociales.
