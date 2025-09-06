Elecciones 2025: así será la cobertura especial de La Opinión & Sin Galera
Desde las 8.00 de la mañana y hasta que haya resultados, seguí las alternativas de las elecciones legislativas con Lilí Berardi y todo el equipo. Hay importantes premios para quienes participen.
Este domingo, San Pedro Vota y en La Opinión & Sin Galera te llevamos todo lo que ocurre en San Pedro durante la jornada electoral.
Entrá y activá la notificación para sumarte a la transmisión.
Móviles en la calle, en las escuelas, en los búnkers, en las localidades y parajes, en cada sitio donde la notica nos convoque.
Desde las 8.00 y hasta que haya resultados, seguí la transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube Sin Galera TeVe y la app Sin Galera Radio.
Suscribite, activá la campanita y seguinos durante todo el domingo.
Además, revisá nuestra web y las redes sociales porque hay importantes premios para quienes participen en la transmisión.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión