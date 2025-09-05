Los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sacudieron al Gobierno de Javier Milei, en lo que se convirtió en un escándalo a nivel nacional.

Ads

Las auditorías tuvieron su capítulo en San Pedro y Baradero, cuando decenas de beneficiarios llegaron a cumplir con las pruebas médicas y se encontraron con una situación irregular, que fue revelada en el programa de Sin Galera.

La problemática provocó que decenas de sampedrinos expresaran su malestar y dieran su opinión mediante las redes sociales.

Ads

Mabel inauguró la sección y dijo: "Me parece perfecto. Hay mucha gente que no tiene discapacidad. Si vas a trabajar en negro, salís a bailar, trabajás de albañil, las mujeres salen a limpiar casas, andan en motos, van al gimnasio, juegan al pádel... no son discapacitados. Tenés que estar en silla de ruedas o con un bastón. Yo luchando por un carnet para mi madre de 92 años que está en silla de ruedas. Tiene su jubilación con aportes. Solo pido el carnet de discapacidad para que la obra social le tramite un respirador. Esas truchas cobran igual que un jubilado que aportó. ¡Basta de regalar, por favor!"

Oscar también estuvo de acuerdo con la medida y contestó: "Muy bien. Así saltan todas las pensiones truchas".

Ads

Stella respondió: "Disculpame, pero esa no era la forma. Si quieren, saben bien quién tiene seguimiento médico. Una criatura que va a terapia, a un colegio especial, internado, eso deja claro su problema. Y le sacaron su pensión. ¿Dónde verías a una pensión trucha hacer todo eso? Se fue al carajo ese tipo. No tiene corazón, no le importa nada ni nadie. Es un enfermo mental".

"Hablamos de discapacidad. Siempre que hay un derecho, existen personas que se abusan. Hay que controlar, es lógico. Pero seguir cuidando a quienes más lo necesitan", expresó Emilce.

Nacho consideró: "Todos los muertos de hambre comentaristas del odio diciendo que está perfecto y nadie dice nada del robo de los Milei a los discapacitados".

Ads

"Es cortita y al pie. El que tiene discapacidad que cobre y el que no, que la chupe. ¿Cuánta gente hay que cobra y no tiene una mierda? Son unos vagos bárbaros. ¿O me van a decir que nunca se dieron cuenta de este curro? ¡Dejen de hinchar las bolas! Hay miles de personas que no se merecen la pensión y por culpa de esos, paga la gente que en realidad sí la necesita", explicó Alejo.

Maria refirió: "Yo tengo mi nena de 34 años, hasta pañales usa. Hice actualizar todos los estudios y no me han vuelto a llamar, con una discapacidad del 90 %. Hasta ahora, sin problemas. La cantidad de gente que usa la pensión para peluquería y pagar el club que vi es increíble. Entraban a auditar con un cigarrillo en la boca. Soy peronista, pero esto, aunque esté mal hecho, es necesario".

"Qué mangas de forros. A mí no me la otorgan por la excusa de que todavía estoy apto físicamente, cuando mi médico de cabecera me dio 70 % de incapacidad. Hace tres años que estoy esperando", indicó Marcelo.

"La peor discapacidad de un ser humano es el odio hacia su misma raza. La discapacidad no es un gasto, son derechos que el Estado debe garantizar. Los recortes golpean al que más necesita. La motosierra pasa por acá y no es ajuste, es crueldad. No es eficiencia, es abandono. Hablan de libertad y le cortan las alas a quien las necesita. Dicen que la discapacidad es un gasto, pero mantener privilegios políticos parece inversión. El nuevo plan del gobierno es apagar la luz a los discapacitados y mirar a otro lado. Esto es Milei: guerra de pobres contra pobres. Las pensiones son derechos conquistados, no privilegios. Es el reconocimiento a una necesidad real. El Estado no mantiene vagos, garantiza derechos. No es libertad, es abandono", consideró Vani.

Nahiara contó: "Cómo rompen las bolas con eso. Y lo peor es que son más discapacitados mentales los que atienden que los que van a pedir ayuda, porque son olvidados e ignorados por todos. Deberían investigar mejor a los ñoquis que están adentro del gobierno, que no hacen absolutamente nada y ganan millones".

Mel estuvo de acuerdo: "Me parece genial, ya que unos cuantos por dos dedos menos se hicieron la pensión para no laburar".

"La Argentina tiene más discapacitados que los países que han tenido guerra. Eso te da la pauta de que los Kukas regalaban pensiones sin ton ni son. Ahora culpan a Milei por ordenar el país. Que reciba su pensión el discapacitado, sí", expresó Zulma.

Nancy indicó: "Bien que están haciendo relevamiento. Que queden los que realmente son discapacitados y saquen a los vivos, que lograron un certificado trucho y no tienen nada".

Nicolás completó: "Acuérdense en las urnas, gente, antes de que esto sea peor. Mandaron más rápido a allanar a un periodista para que no siga filtrando audios que a los implicados en la causa de las coimas. Son de manual".

Fernando explicó: "Dios mío, pobre gente. Lo hacen bien a propósito. Tienen una maldad que ya es provocativa, en cualquier momento se desborda esto y empiezan las muertes".

Luciana apuntó: "Me parece perfecto que hagan así. Que cobre el que tiene realmente una discapacidad. Hay mucha gente que cobra y no tiene nada. Discapacidad es cuando estás en una silla de ruedas, ciego, te falta algún miembro que te impide laburar. Ser diabético no es una discapacidad, señores, y hay gente cobrando por eso".

Patricia consideró: "No se puede creer que le pagaban un premio a los empleados que más bajas daban en las pensiones. Y ni hablar de la sobrefacturación a Andreani. Todo muy repulsivo".

"La verdad que hay gente que tiene muy poca información sobre los requisitos para cobrar una pensión por discapacidad. No es sólo la discapacidad en sí: no pueden estar empleados en relación de dependencia, no deben estar registrados como autónomos o monotributistas generales, no deben cobrar ninguna otra jubilación o pensión contributiva o no contributiva, y lo más importante: no deben tener ingresos ni recursos. En menores se evalúa el ingreso de los padres. En mayores, no deben tener cónyuge o familiar que los sustente. No es compatible con otras prestaciones. Deben demostrar la vulnerabilidad del titular, la edad, entre otras cosas. Cosas que quizás hace años no se controlaban y hoy sí. Seguramente, las que se suspendieron, si están bien corroboradas, se les volverá a dar. Pero estoy segura de que se notificará el porqué", concluyó Lidia.