A un año de Rainbowex, este sábado comenzamos el programa repasando todo lo que fue el escándalo de “la China”, los involucrados, la causa, los detenidos, las víctimas y mucho más.

Ads

El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, contó cómo fue el rescate del cuerpo del adolescente de 17 años que este miércoles de manera trágica perdió la vida ahogado en el Paseo Público.

Hablamos con Melina, víctima de Rainbowex, que comentó como fue la situación en la que, junto a su pareja, perdieron todo el dinero de la venta de un vehículo.

Ads

El móvil arribo al Hospital Municipal para hablar con la nueva secretaria de Salud, la Dra. Isabel Carrasco, quien además de responder a las preguntas de Lilí, brindó un recorrido por las instalaciones del nosocomio local.

Desde calle Mitre y la expeatonal, el móvil charló con los encargados de los puestos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre y contamos cómo será votar por primera vez con la boleta única de papel.

Ads

Finalmente, la ganadora del primer bidón de la nueva sucursal de La Jabonera fue Emilia Porta, que participó del Casting de movileros al enviar su propio video desde los festejos por el aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

Puede interesarte