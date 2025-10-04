Reviví Sin Galera, el programa de Lilí Berardi del sábado 4 de octubre de 2025
Se cumplió un año de Rainbowex y repasamos todos los detalles de la causa. El director de Defensa Civil habló sobre el caso del adolescente ahogado en el Paseo Público. Melina, una víctima de la china contó como fue su caso. Hablamos con la nueva secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y el móvil recorrió las instalaciones del Hospital. Fuimos a los puestos en la zona céntrica de Fuerza Patria y La Libertad Avanza camino a las elecciones nacionales. Finalmente, la ganadora del Casting de movileros fue Emilia Porta, que se llevó un premio de La Jabonera.
A un año de Rainbowex, este sábado comenzamos el programa repasando todo lo que fue el escándalo de “la China”, los involucrados, la causa, los detenidos, las víctimas y mucho más.
El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, contó cómo fue el rescate del cuerpo del adolescente de 17 años que este miércoles de manera trágica perdió la vida ahogado en el Paseo Público.
Hablamos con Melina, víctima de Rainbowex, que comentó como fue la situación en la que, junto a su pareja, perdieron todo el dinero de la venta de un vehículo.
El móvil arribo al Hospital Municipal para hablar con la nueva secretaria de Salud, la Dra. Isabel Carrasco, quien además de responder a las preguntas de Lilí, brindó un recorrido por las instalaciones del nosocomio local.
Desde calle Mitre y la expeatonal, el móvil charló con los encargados de los puestos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre y contamos cómo será votar por primera vez con la boleta única de papel.
Finalmente, la ganadora del primer bidón de la nueva sucursal de La Jabonera fue Emilia Porta, que participó del Casting de movileros al enviar su propio video desde los festejos por el aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.
