En La Opinión & Sin Galera decidimos continuar con el casting de movileros para seguir premiando a los sampedrinos que se animen a enviar sus propios móviles.

Emilia Porta fue parte de las celebraciones por el nuevo aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, este miércoles por la noche frente al santuario en la ciudad vecina, y aprovechó para grabar un móvil y participar del concurso.

Muchísimos de fieles de distintas partes del país, entre ellos un gran grupo de sampedrinos, peregrinaron a San Nicolás, donde se celebró una vigilia y una santa misa en honor a la virgen.

“Acá estamos para Sin Galera desde San Nicolás. Les mandamos muchos saludos. Miren qué cantidad de gente que hay. Una noche muy linda para festejar y celebrar", relató Emilia.

Si vos también querés participar enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

¡A estar atentos y a participar!

