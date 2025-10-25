Este sábado comenzamos el programa con globos, bonetes y piñatas porque festejamos el cumpleaños de Lilí y despedimos la campaña electoral con la cobertura especial de las elecciones nacionales de este domingo 26 de octubre.



Hablamos con el coordinador de Procesos Electorales, Manuel Mogni para saber todos los detalles sobre la jornada electoral de este domingo.

Los jóvenes Teresita, Matías y Juan llegaron a la redacción de La Opinión & Sin Galera para mostrar a la audiencia como es la boleta única de papel y cuál es la manera correcta de usarla.



Tras el corte de luz que afectó a gran parte de la ciudad, Lilí y Sandra salieron en el Lilí móvil a recorrer las calles durante la tormenta.

Repasamos lo qué sucedió en la sucursal de San Pedro del Banco Nación tras desarrollarse una intervención y una auditoría en el Banco Nación tras el faltante de una suma de dinero millonaria.

El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni hablo tras los problemas de cortes de luz y árboles caídos que se generaron este sábado por la mañana debido a la lluvia y las ráfagas de viento.

“Los inconvenientes fueron más por el viendo que por la lluvia”, indicó y recordó que en caso de emergencias los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 103.

Premiamos a Gladys Llul por participar en el Casting de movileros, con una merienda para dos personas en el Aerobar y a Rocío con un bidón de quitamanchas de la nueva sucursal de La Jabonera.

