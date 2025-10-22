La Opinión y Sin Galera se preparan para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre
Como en cada comicio, el equipo de periodistas de La Opinión y Sin Galera trabajarán en una cobertura especial para llevar todas las alternativas de esta jornada cívica. Como siempre, habrá premios para quienes envíen sus reportes.
En cada escuela, desde las 8.00 de la mañana y hasta el recuento de votos, todo lo que suceda el domingo 26 de octubre se podrá seguir a través del canal de YouTube Sin Galera TeVe y en la app Sin Galera Radio.
En el sitio web www.laopinionsemanario.com.ar se encontrará de manera permanente la información actualizada de todo lo que acontezca en cada mesa, en cada escuela, con cada votante.
Nuestras redes sociales también serán reflejo de cada situación con el aporte de aquellos que envíen su reporte en video, audio o foto por WhatsApp al 3329 47 9958 y participen automáticamente de los sorteos especiales con premios de nuestros anunciantes.
Con la implementación de un nuevo sistema de voto mediante boleta única de papel se prevé una jornada especial donde todo lo que suceda formará parte de la tarea especial de nuestro equipo junto a los anunciantes que acompañarán de manera permanente la tarea de ese domingo:
Multimodal Port Servicios integrales portuarios, Ashira S. A., Sindicato de Empleados de Comercio, panadería San Martín, Ramón Rosa y Compañía, Gesdata, panaderías y heladería La Buena Moza, Riesgo Cero Seguridad, Inespro y Pan y Manteca.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión