La Boleta Única de Papel (BUP) pasará a ser un documento clave en el proceso electoral argentino del 26 de octubre. Fue pensada para garantizar la transparencia y la confidencialidad del voto.

Entre sus características está launión a un talón troquelado, que contiene información esencial como la fecha de la elección, el distrito, la sección, el circuito y una numeración correlativa.

Estos datos, que no figuran en la boleta que recibe el votante, aseguran el secreto del sufragio, y además aseguran la trazabilidad. A su vez, solo es válida la BUP que entrega el presidente de mesa.

En el encabezado se encuentran claramente detallados aspectos importantes como la fecha de la elección, el distrito electoral y las categorías de cargos y listas que se presentan. Este diseño permite que los electores identifiquen fácilmente las opciones disponibles.

Por otro lado, el dorso de la boleta está destinado a la firma del presidente de mesa (los fiscales no firman más), consolidando así la validez del documento durante el proceso. Además, incluye un espacio para la firma e identificación de la autoridad de mesa.

