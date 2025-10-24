Elecciones 2025: cómo garantiza la transparencia la Boleta Única de Papel
Las boletas para sufragar llegan numeradas y adheridas a un talonario en el que aparece un código de barras que posibilita hacer un seguimiento para evitar fraudes. La trazabilidad fue pensada para otorgarle transparencia al comicio.
La Boleta Única de Papel (BUP) pasará a ser un documento clave en el proceso electoral argentino del 26 de octubre. Fue pensada para garantizar la transparencia y la confidencialidad del voto.
Entre sus características está launión a un talón troquelado, que contiene información esencial como la fecha de la elección, el distrito, la sección, el circuito y una numeración correlativa.
Estos datos, que no figuran en la boleta que recibe el votante, aseguran el secreto del sufragio, y además aseguran la trazabilidad. A su vez, solo es válida la BUP que entrega el presidente de mesa.
En el encabezado se encuentran claramente detallados aspectos importantes como la fecha de la elección, el distrito electoral y las categorías de cargos y listas que se presentan. Este diseño permite que los electores identifiquen fácilmente las opciones disponibles.
Por otro lado, el dorso de la boleta está destinado a la firma del presidente de mesa (los fiscales no firman más), consolidando así la validez del documento durante el proceso. Además, incluye un espacio para la firma e identificación de la autoridad de mesa.
