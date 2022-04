Rendición de Cuentas: la Municipalidad afectó casi 19 millones de pesos en el deporte en 2021

La Rendición de Cuentas 2021 de la Municipalidad reveló que el año pasado el Gobierno local gastó $18.746.189 en el deporte. La mayoría del dinero, $16.965.064, provino de fondos provinciales y nacionales para los Juegos Bonaerenses y la obra en el Estadio Municipal. El resto se afectó del Fondo deportivo y el presupuesto de la Dirección de Deportes.

15 millones de pesos para el Estadio Municipal

La obra en el Estadio Municipal empezó en junio de 2021 y la realizó la cooperativa Grupo Alfa, la misma que remodeló un sector del Club de Jubilados y lo transformó en el Departamento Canino. El proyecto se financió con 15 millones de pesos que el Gobierno nacional otorgó a la Municipalidad a través del programa Clubes en Obra y lo monitoreó la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Planeamiento que conduce Javier Silva y la Dirección de Deportes de Mariano Arnal.

Lo planificado empezó con la instalación de un piso vinílico sobre el flotante en el gimnasio, que estaba muy deteriorado. La nueva superficie es ideal para jugar al futsal que es uno de los deportes que tiene canchas demarcadas. No así para handball o básquet porque las pelotas no pican lo suficiente para el desarrollo de dichos deportes, reconoció en su momento a La Opinión Arnal, quien aclaró que “el proyecto se pensó para la funcionalidad de las escuelas” y no afecta a la práctica de sus actividades.

Así quedó el piso del gimnasio con el vinílico.

La prioridad de que la obra favorezca a los estudiantes y no a las competencias oficiales radicó en que el gimnasio es utilizado por miles de chicos y adultos para practicar deportes y hacer educación física a través de sus escuelas. También, el Centro de Educación Física (CEF) N° 14 brinda sus clases y funcionarán actividades del programa Animate Vos Vales que arrancará en las próximas semanas.

En el gimnasio, además, hubo que reparar el techo y las ventanas para evitar que se filtre agua y afecte a la superficie. Previo a la colocación del mismo, una intensa lluvia desnudó esa falencia del espacio cubierto y hubo que solucionarla en un trabajo que fue “aparte de la obra”, aclaró por entonces el Javier Silva.

En simultáneo, hubo cambios en la fisonomía del predio General San Martín en cuyo perímetro de las calles Belgrano y Bozzano se colocaron chapas trapezoidales de colores de dos metros de largo por uno de ancho. Hay blancas, verdes, azules, bordó, negras y naranjas. Detrás de ellas se dejó el alambrado porque su función es embellecer la fachada del polideportivo y, por eso, no están pegadas una a otra sino que tienen una luz de un metro. No se dispusieron sobre Casella, aunque estaba prevista en el proyecto.

Las chapas dispuestas sobre los alambrados de Bozzano y Belgrano.

La última etapa fue la construcción de una oficina para la Dirección de Deportes de 40 metros cuadrados en el sector donde estaba el acceso por Bozzano, frente al Hospital Emilio Ruffa por donde habitualmente ingresaban los hinchas locales ver partidos de fútbol. El nuevo edificio se levantó pegado a la boletería y también se mantuvo la cantina, aunque el plan original difundido el año pasado por la Municipalidad contemplaba la demolición de los dos sectores.

Actualmente, como desde hace muchos años, el área de Arnal funciona debajo de la tribuna techada y cuenta con dos salas de no muy grandes dimensiones en la que trabajan al menos cuatro empleados administrativos más el propio funcionario. Próximamente, el equipo se mudará a la nueva oficina.

Los Juegos Bonaerenses 2021, “en cero”

El evento que organiza la Subsecretaría de Deportes la Provincia de Buenos Aires es, históricamente, financiado por el propio Gobierno provincial que transfiere fondos a todos los municipios.

A San Pedro le dieron el año pasado, en relación a la cantidad de inscriptos, $1.965.064 y ese dinero fue utilizado en su totalidad por la Dirección de Deportes de Mariano Arnal que llevó a la Etapa Final en Mar del Plata 108 atletas entre juveniles, estudiantes universitarios y con discapacidad.

El Fondo deportivo se usó en un 9,3%

El Fondo Municipal de Promoción del Deporte gastó el año pasado el 9,3 % del dinero disponible, según consta en la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021 que analiza el Concejo Deliberante previo a su tratamiento en una sesión extraordinaria. De los $18.865.486 a disposición, se afectaron $1.756.125.

El 1 de enero de 2021 la caja deportiva contaba con $10.823.477 que quedaron de 2020. Durante ese calendario se obtuvieron del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones $8.042.009. Del total a disposición, no se utilizaron $17.109.362 y esa plata pasó para este ejercicio, el 2022.

El saldo con el que el Fondo deportivo empezó el 2022.

La Comisión Evaluadora que conformaron los concejales Iván Paz -de licencia en la segunda mitad del año-, Elisa Ferraro y Juan Cruz González junto al director de Deportes, Mariano Arnal; el exsecretario de Coordinación y ahora intendente interino, Ramón Salazar; y el secretario de Economía, Fabián Rodríguez, dio becas por única vez y sistemática a atletas y, también, invirtió dinero en, por ejemplo, la compra de materiales para los programas de la Dirección de Deportes como Animate vos Vales.

2021 fue el año de la reactivación deportiva en San Pedro tras la pandemia de coronavirus. Una porción del Fondo deportivo, $544.000 se gastó en becas por única vez y sistemáticas atletas. Ese monto equivalió al 30,97% del total usado.

Fueron 16 los deportistas subsidiados. 12 de ellos obtuvieron una ayuda por única vez de 16 mil pesos cada uno por lo que, por ese ítem, se afectaron 224 mil pesos. La patinadora Guillermina Britos recibió dos pagos con meses de diferencia. El resto, uno: los palistas Federico Merlo y Axel Pavón de Las Canaletas; los boxeadores Miguel Ángel Correa y Damián Muñóz; los ciclistas Francisco Chipolini, Juan José Paz y Agustín Basualdo; el motociclista Federico Fernández, el nadador Bruno Giles, la bailarina Catalina Scocimarra, el runner Walter Valera y el pelotari Iñaki Armendáriz.

También hubo becas sistemáticas -significaron $320.000 en total- para Candela Raviola, Candela Vázquez y Brenda Rojas. En sus casos obtuvieron 16 mil pesos por mes cada una hasta diciembre. La nadadora, la mejor del 2021 según el ranking elaborado por La Opinión, percibió la ayuda durante nueve meses; la tenista en siete meses; y la palista que representó a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por cuatro meses. En su caso, el Municipio también le otorgó casi $50.000 antes de la cita olímpica y, una vez concluida la competencia, solventó el traslado del bote desde Japón a San Pedro.

Poco más de 500 mil pesos se gastaron en becas a deportistas individuales.

El Fondo Municipal de Promoción del Deporte es alimentado del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones. Del total estimado de cada ejercicio, el 20% es para repartir en becas a deportistas; otro 40% es para la promoción de prácticas deportivas “en predios municipales y/o sectores barriales” para la “inclusión social y contención”; y el 40% restante para fortalecer las instituciones deportivas.

Casi no se usó el presupuesto de la Dirección de Deportes

La Dirección de Deportes de la Municipalidad no cuenta con presupuesto propio, pero sí un monto asignado del de la Secretaría de Desarrollo Humano discriminado como “fomento del deporte”. Según la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021 que analiza el Concejo Deliberante el año pasado el área que conduce Mariano Arnal afectó $16.000.

La cartera tuvo un crédito aprobado por $10.845.824,61, pero se le redujeron $1.233.000 por lo que contó con $9.612.824,61. De ese total, se utilizó el 0,16% en “transferencias al sector privado”. Para el resto de los ítems, que hacen al funcionamiento diario de la cartera, no se utilizó plata.

El número es curioso, más allá de que la Dirección de Deportes se alimenta de recursos provenientes del Fondo Deportivo y los Juegos Bonaerenses los financia el Gobierno provincial. Tampoco se incluye el pago del salario a los empleados con dinero del presupuesto. Pero, ¿puede una dirección que tuvo diversas actividades el año pasado y cuenta con, por ejemplo, un vehículo propio haberse arreglado con $1.333,33 por mes?