Las tres más grandes Stella, Gladys y Graciela lucen con cierto orgullo su madurez, su tránsito por el duelo, su acompañamiento incondicional a las que ahora parecen haber tomado la iniciativa de sostener el Grupo Renacer.

Nunca quieren que el grupo “crezca”, porque si eso sucede será otra persona que perdió a un hijo y que comenzará como ellas a transitar un camino que incluye la bronca, la injusticia, el enojo, la rabia, la decepción, la soledad, la desolación, el desasosiego, el desconsuelo. Estas y otras palabras son las que suelen definirlas transitoriamente.

Los que las escuchan y están en la misma situación hay días en los que no quieren vivir ni levantarse de la cama; pasan por psicólogos, psiquiatras, religiones, sanaciones, medicación, compañías terapéuticas que a veces dicen ‘basta de llorar, lo tuyo es un duelo patológico, vas a salir adelante, tenés otros hijos o fuerza’, también estas y otras expresiones pueden ser una carga extra para sus dolores de parto inverso.

Lo que hay que saber es que cuando ellas se abrazan y lloran se entienden. “La muerte viste de muchas maneras”, dice Silvana. Se traduce: accidentes, enfermedades, suicidios. En ese grupo la ausencia de un hijo no necesita una etiqueta.

Están contentas porque ahora van a poder abandonar las casas particulares en las que se reunían y utilizar el salón que les cedió un sindicato en calle Belgrano 1265 desde las 15.30 horas los días jueves desde el 4 de abril. El 12 de ese mes cumplen 20 años y el sábado 23 de marzo llegaron a Sin Galera para abrir, una vez más el corazón y contar cómo hace cada una para sobrevivir a la única muerte que nadie espera: la de un hijo.

Stella, mamá de Santiago; Gladys, mamá de Betiana; Silvana, mamá de Santiago (Keko); Naiquén, mamá de Judith; Vanesa, mamá de Tomás, Graciela, mamá de Sebastián, así se llaman, sin apellidos. Quieren hablar todo el tiempo de sus hijos y que los demás también hablemos de ellos para que estén presentes.

Una de ellas ya tuvo cáncer tres veces e imagina a su Betiana con 45 años, la otra iba diariamente al cementerio y ahora solo cuando lo necesita, la que es maestra jardinera se reúne con los compañeros de equipo de rugby; la más chica de todas tiene 23 años es la mamá de Judith que falleció a los 8 meses en pandemia y en su vientre se gesta un varón -entregó la primicia en el programa-, la que es maestra tiene la habitación tal como la dejó el día que se apagó la vida de Tomás y la que ya tiene nietos recuerda ese primer día en que hacer pública la experiencia que vivieron cuando viajaron en una combi a una reunión de “Renacer” en Buenos Aires, se sintió junto a su compañera libre de esbozar una sonrisa para dar el primer paso para volver a armarse una nueva vida porque la que tenía ya no volverá a ser la misma.

Eso es lo que puedo contar, resumir, relatar en primera persona. La emoción y el privilegio que siento cada vez que paso el contacto de una de ellas a alguien que necesita que la acompañen y no que la juzguen; que la abracen y no que la eviten “porque me la encontré y no supe que hacer”. Cada vez que las veo siento que soy “resto del mundo”, es decir alguien a la que no le ha pasado nunca algo tan pero tan doloroso. Irreversible. Las admiro y de manera atrevida me siento parte porque entre las miles de posibilidades de trabajar de periodista en una ciudad pequeña no puedo dejar de pensar por qué debemos simular que “no pasa nada” y abandonar a quienes maternan el duelo. Las quiero mucho.

Lilí Berardi