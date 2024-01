Frente al plenario de comisiones y con las cicatrices abiertas, la mamá de Chano Charpentier y “Lala” Maurig, en representación del grupo “La Madre Marcha” lograron exponer la verdadera situación que viven los pacientes psiquiátricos y quienes padecen adicciones.

"Años pidiendo las familias que el estado nos escuche", dijo esta mujer que explicó que es lo que realmente pasa con alguien que ingresa a un hospital y que es dada de alta en pocas horas cuando representa un riesgo para sí mismo y para los demás: “los pibes se nos mueren”.

"Mi hijo se terminó suicidando porque nunca lo pude internar", dijo en relación al hijo que se suicidó porque para una internación se exige en la ley vigente que la víctima exprese su voluntad. Quebrada, recordó que de sus tres hijos solo viven dos “porque no son adictos”.

“Si esto hubiera sucedido antes hoy yo tendría a mi hijo al lado mío”, Lala Maurig.

Cada minuto de explicación fue en línea y coincidencia con situaciones que se viven a diario en todo el país y que en San Pedro se suman a la apertura de una agenda que hasta hace poco tiempo formaba parte del silencio que se transforma en grito con cada niño o adolescente que intenta quitarse la vida. Ambas reclaman que se declare la emergencia nacional en salud mental.

Por qué no puede haber un hospital psiquiátrico? Por que los que defienden la ley dicen que el hospital es la cárcel?, Marina Charpentier

Tras una larga enumeración de los obstáculos que encuentran los pacientes psiquiátricos y la necesidad de que estas enfermedades sean tratadas al igual que otras y que incluso se las incorpore a los programas de educación. “Nuestros hijos no son usuarios, son enfermos”.

"El fentanilo llegó a las calles de la Argentina. ¿Por que un enfermo mental no tiene derecho a ser respetado?

"La ley habla de manicomios y plantea cerrar a los monovalentes. Yo me pregunto, ¿qué estigmatización más grande es decir que no puede haber hospitales psiquiátricos para enfermos mentales? Si hay hospitales como el Santa Lucia, ¿por qué un enfermo mental de cualquier clase no tiene derecho a ser respetado, a tener un lugar con especialista?", planteó Marina.

Ambas fueron entrevistadas en el programa Sin Galera e invitadas, al igual que la Licenciada Cynthia Castañeda, de EmpeSares a asesorar a familiares de víctimas de suicidio y al asesoramiento en los derechos que asisten a los ciudadanos en el marco de los tratamientos y lugares de contención para los pacientes.

Frente al tratamiento del DNU que propuso el gobierno de Javier Milei que mezcla temas tan disímiles como la privatización de empresas o la reforma laboral y también propone cambios en el articulado de la Ley de Salud Mental, fue saludable escucharlas en una descripción descarnada de cuáles son las verdaderas prioridades en la batalla que miles de familias dan a diario para obtener atención profesional.