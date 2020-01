Ramiro Sánchez Negrete detalló la propuesta para restringir la circulación de vehículos en la avenida costanera

La Dirección de Deportes de la Municipalidad lanzó una propuesta que denominó "Calles recreativas" y, antes de implementarla, lanzó una encuesta con el objetivo de consultar a la población respecto de la posibilidad de cortar la circulación vehicular en la avenida costanera. Sampedrinos se expresaron en las redes sociales y muchos de ellos se opusieron a pesar de que el plan es sólo cortar un día durante tres horas desde 11 de Septiembre hasta la rotonda de Náutico, incluido el Paseo Público, y no permitir el tránsito de autos y motos durante días y horarios que no están definidos y que son el eje de la consulta que lleva a cabo el gobierno.

En ese contexto, el jefe del área de la que surgió la idea, Ramiro Sánchez Negrete, solicitó a La Opinión detallar en profundidad cómo es plan y lo hizo en una entrevista que se transmitió en vivo por el Facebook de Sin Galera desde su oficina en el Estadio Municipal: "La idea es fomentar actividades, que la sociedad esté más activa teniendo en cuenta los grandes problemas de sedentarismo y sobrepeso que están atravesando en todo el mundo".

En primer lugar, el joven de 24 años se refirió a cómo surgió la idea y cuál es el fin de su instauración: "Se tomó como referencia la calle recreativa de Rosario que hace más de diez años se está haciendo y es un éxito con hasta 50 mil personas participando. La idea es de a poco empezar a aplicarlo en San Pedro con el objetivo de devolverle la calle a los ciudadanos y los chicos y que pueda la familia hacer actividades recreativas, culturales y educativas y hasta jugar en ese sector para generar un estilo de vida saludable".

Sobre por qué se lanzó una encuesta, explicó que en su equipo de trabajo hubo diferentes posiciones sobre el día y la hora por lo que la intención es que los sampedrinos opinen. Y detalló: "Obviamente el horario y día que se decida va a estar sujeto a lo que se diga en la encuesta y evaluaremos si es el ideal como también el lugar o si puede ser otro. Después probablemente haremos otra encuesta si se está de acuerdo o no en hacerlo en esa día y hora elegida". Para Sánchez Negrete, lo "ideal" es llevar a cabo "calles recreativas" los "domingos de 9.00 a 12.00": "Por ahora es el más votado teniendo en cuenta que no es un horario donde la gente no circula mucho por ahí. También es un día donde mucha gente no trabaja y es un horario cómodo para que la familia pueda salir a hacer actividades".

La propuesta, en caso de ejecutarse, empezará en febrero pero el Director de Deportes fue más allá y admitió que su "gran objetivo" es que "arranque y no termine". "Quiero que se pueda realizar todo el año. También, dejarlo instaurado, se genere el hábito en San Pedro y que dure muchos años".

Por último, en relación a cómo podrán acceder las personas con discapacidad aseguró que se les permitirá hacerlo en un vehículo a motor si presentan su certificado que garantiza su condición. Ante esa circunstancia, aclaró: "Obviamente que no se confunda, el poder entrar con una moto o auto no significa seguir dando vueltas ahí, eso no se va a poder. Lo ideal es que se le facilite el acceso y que puede desarrollar la actividad en la que esté en condiciones".

Los días y horarios en que se restringirá el tránsito no están definidos y son el eje de la consulta que realiza el gobierno con dos preguntas: "¿Qué día preferís que se realice la calle recreativa?", en la que sólo se pude marcar como opción uno de los siete días de la semana; y "¿en qué horario preferís que se realice?", con cuatro alternativas, de 9.00 a 12.00, de 17.00 a 20.00, de 19.00 a 22.00 o de 20.00 a 23.00.

No es la primera vez que la gestión Salazar propone restringir la circulación vehicular en la avenida costanera. En 2017, luego de la repavimentación y las refacciones integrales en la zona, el intendente instruyó a sus funcionarios para que evalúen ventajas y desventajas de la propuesta.

En ese momento, una posibilidad era cortar el tránsito de lunes a viernes de 19.00 a 21.00, cuando en la zona hay mucha gente que hace ejercicio físico, y hasta analizaban la restricción total durante los fines de semana.

En algunas oportunidades, sobre todo en fines de semana largo, habilitaron la circulación en una sola dirección, desde 11 de Septiembre hacia el club Náutico, y en algunas oportunidades dispusieron atractivos en la calle, como foodtrucks, feria y juegos, para restringir totalmente el tránsito.

En cada ocasión, hubo debate entre quienes consideran que no debe haber vehículos en la zona y los que quieren dar la "vuelta al perro" o llegar al Paseo Público en auto, camioneta o moto.

En 2017, el drone de Nix Evolution recorrió la zona para La Opinión & Sin Galera.