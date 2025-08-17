En el marco de la polémica y desacuerdo por la Fiesta de la Ensaimada entre el Municipio y la Agrupación Mallorca, este sábado en Sin Galera hablamos con el exdirector de Turismo, Fabián Bianchi.

Esta semana, con cinco días de anticipación, se anunció que, durante el fin de semana largo del 15, 16 y 17 de agosto tendría lugar la edición 22° de la Fiesta Nacional de la Ensaimada.

Días después la Agrupación Mallorca emitió un comunicado para expresar que no serían parte de tal evento y que, debido a esto, el municipio debía cambiar el nombre de la fiesta si querían llevarla a cabo, por lo que finalmente, se cambió el nombre a Fiesta Popular Sampedrina.

Ante esto, Bianchi, que en cuya gestión, en 2011 y durante el mandato de Pablo Guacone, se registró el evento como fiesta nacional, comentó su opinión sobre la situación que generó una gran polémica entre los sampedrinos durante esta semana.

“Es una fiesta que tiene que prevalecer porque tiene razones económicas y culturales, económicas, sobre todo. Es una acción entre privados y municipios que tiene que seguir adelante”, expresó.

Además, cuestionó la organización con la que se emplean este tipo de fiestas de parte del Municipio y elogió la planificación que lleva adelante año tras año el fundador del Country Music Festival, Gustavo Laurino. “Él termina el evento en septiembre y ya está comunicando cuando es el año que viene”, comentó.

Fabián comentó que las tres secretarías involucradas deberían unirse para la organización del calendario cultural. Por otra parte, recordó la manera en qué antes funcionaba y ayudaba el Centro de Comercio a las diferentes gestiones municipales.

“Tienen que trabajar en conjunto las tres direcciones, Turismo sobre todo, pero Cultura también, a la derecha y Deporte también. Se pueden complementar en estas fiestas distintos tipos de actividades”, señaló.

