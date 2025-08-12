Este martes, en la Casona de Turismo, anunciaron oficialmente la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ensaimada que se desarrollará entre el viernes y el domingo de este fin de semana largo en Paseo Público.

Los shows y actividades comienzan a las 14.00 de cada jornada. La grilla del viernes la integran Matías Marzico, Vicky Egel y Daniel Cabrera.

El sábado estarán en el escenario Pablito y la SPB, Los Planetas de la Tierra, Alma Comercial, VHS, The Cowboys Stomp, Joel Egel, Denis Yara y cerrará la reconocida banda de cumbia santafesina Los del Fuego,

El domingo subiran al Indio Peralta del Paseo Público El Parrandero, Daniel Franchini, Amigos de la Danza, Los Chalas, Pialando Recuerdos y Los Primicieros.

El domingo, también habrá una actividad especial por el Dia del Niño que se replicará en Pueblo Doyle, Río Tala, Gobernador Castro y Vuelta de Obligado.

Este fin de semana será la Fiesta de la Ensaimada.

Desde cada localidad, habrá transporte gratuito para llegar hasta la Fiesta de la Ensaimada. Los vecinos que quieran llegar hasta el Paseo Público deberan comunicarse con el delegado municipal.

La directora de Turismo Vicky Villalba, aclaró que la fiesta viene organizandose ‘’hace tiempo'', pero el apoyo dePprovincia apareció ‘’en las últimas semanas, como se viene dando en los eventos grandes'', por eso el repentino aviso.

Por su parte, el director de Cultura, David Kurlat, agregó que están ‘’trabajando a contrarreloj por el momento económico y social del país''.

Otra particularidad es que no participa de esta edición de la fiesta la Agrupación Mallorca, históricamente vinculada al evento y generalmente encargada de la elaboración de ensaimadas.

Villalba informó que los mallorquines ‘’no tienen el tiempo suficiente para acompañarnos en esta oportunidad'', por eso la organización corre por completo por parte del Municipio.