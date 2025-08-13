El anuncio de la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada que hizo el Gobierno municipal en conferencia de prensa para dar detalles del evento que se desarrollará este fin de semana en el Paseo Público provocó una dura advertencia por parte de la Agrupación Mallorca, cuya ausencia en la organización llamó la atención.

En un comunicado, la asociación que reúne a mallorquines y descendientes en San Pedro, una de las comunidades de inmigrantes más importantes de la ciudad, expresaron su descontento, explicaron por qué no participan y exigieron al Municipio que no usen el nombre, porque es una marca registrada por ellos.

Agrupación Mallorca explicó que este año decidieron no organizar la tradicional fiesta y que no autorizaron a nadie "a llevar a cabo un evento con dicha marca comercial o marca similar a esta", cuya propiedad está registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y que tiene vigencia hasta octubre de 2033.

Aseguraron que la negativa a organizar la fiesta este año están relacionada con las dificultades organizativas propias de un evento que tiene una relevancia mayor en la ciudad, puesto que gira nada menos que alrededor de uno de los aspectos más relevantes de la identidad sampedrina.

"No estaban, y tampoco están, dadas las condiciones para acordar la realización de una fiesta nacional con ocho días de anticipación, como nos propuso el Municipio", señalaron desde Agrupación Mallorca.

Agregaron que "aun siendo solidarios con las condiciones del contexto imperante, esto no justifica atentar contra la calidad, el prestigio y la trayectoria de una fiesta que debemos cuidar y hacer crecer entre todos los sampedrinos".

Los mallorquines advirtieron que ellos jamás actuarán "en perjuicio de los estándares éticos, comerciales, sanitarios, identitarios y culturales que se han sostenido y hecho valer en estos más de 20 años de trabajo ininterrumpidos".

Señalaron además que consultaron a las cinco casas pasteleras que históricamente auspiciaron y cuyas ensaimadas se ofrecían en la fiesta, quienes les informaron que no participan del evento anunciado por el Municipio.

"Exhortamos al Municipio a que recapacite en su decisión unilateral de usar indebidamente el nombre referenciado y que, si así lo desea, avance con el evento que tiene planificado para este fin de semana, pero bajo otra denominación que no sea idéntica o similar a la marca Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina, de exclusiva titularidad de la Agrupación".

La “22° Fiesta Nacional de la Ensaimada” fue organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educiación que conduce Mariano Arnal.

La conferencia de prensa para anunciar la grilla artística, que tiene a la banda de cumbia santafesina Los del Fuego como principal atractivo, fue encabezada por la directora de Turismo, Vicky Villalba, y el director de Cultura, David Kurlat.