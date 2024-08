Carolina, la mamá de una niña de 7 años, se comunicó esta semana con La Opinión para reportar sobre la situación que atraviesan con la obra social Osprera desde mayo de este año.

La pequeña se llama Giuliana y padece malformación craneal, epilepsia y pubertad precoz, por lo que a diario debe ser atendida por diversos especialistas en Buenos Aires y en la ciudad de Campana.

Además, para estar estable, la niña requiere de diversas medicaciones a las que desde hace casi cuatro meses no puede acceder por los problemas y falta de prestaciones de la obra social.

“Necesitamos con urgencia esta medicación para mi hija, ya que tiene epilepsia y desde el sábado no la tenemos. Está tomando una sola. Es una vergüenza que tengamos que estar todos los días pidiendo por su medicación y Osprera no responda como debe”, expresó la madre de la niña.

El remedio se llama Levetiracetam y es un medicamento anticonvulsivo. Su acción consiste en reducir la exaltación anormal en el cerebro y de esa manera reduce los episodios de epilepsia. Sin obra social que lo cubra, su costo es de $ 160.000.

“Toma eso y ácido valproico. Veníamos comprando la medicación, pero ya no podemos porque al mes pagamos $ 500.000”, señaló Carolina.

Debido a esto, cansados de exigir respuestas a Osprera, la familia ahora pide la solidaridad de la gente para poder adquirir el remedio, que es vital para la salud de la pequeña Giuliana.

“Si alguien tiene para darme, hasta que algún día se dignen de Osprera a darme. La devolveré”, expresó la mujer.

Por otro lado, hace meses que los afiliados de la obra social de los trabajadores rurales, presentan quejas, ya que no sólo suele estar cortada en farmacias y transportes, sino que tampoco quedan médicos que atiendan en sus consultorios.

“Quiero dejar un reclamo por el tema de la mutual, la irresponsabilidad que venimos sufriendo los beneficiarios de Osprera. Hace prácticamente tres meses y medio que estamos sin médicos. Hay un solo médico que es el que te hace la receta, de todo”, había expresado una afiliada a este medio hace tan sólo un mes.

Y no fue la única. Vanesa, una exbeneficiaria, escribió: "Me cansé de esperar que te autoricen los trámites y cuando los tenías autorizados, la mutual no funcionaba. Desde antes de la pandemia viene re mal la mutual. Harta de tanta burocracia, me cambié de mutual".

Además, a principios de agosto, la superintendencia de Servicios de Salud de la Nación Virginia Montero decidió intervenir la obra social tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

El procedimiento se llevó a cabo a partir de una auditoría que realizó la SSSalud, donde se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios y dificultades financieras.