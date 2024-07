Desde hace meses se multiplican las consultas por la cobertura de la obra social de los trabajadores rurales que es la que hasta hace un tiempo lideraba las preferidas por los afiliados sampedrinos.

Llegó a tener más de 14 mil empadronados que en su mayoría acuden al Hospital porque el resto de los servicios está suspendido y en los consultorios ya casi no quedan médicos.

“Quiero dejar un reclamo por el tema de la mutual, la irresponsabilidad que venimos sufriendo los beneficiarios de Osprera. Hace prácticamente tres meses y medio que estamos sin médicos. Hay un solo médico que es el que te hace la receta, de todo. Vos vais a decir dame tal cosa y el tipo te la hace”, dijo la mujer que efectuó un extenso reclamo en La Opinión.

Esta paciente había observado otra publicación sobre el mismo tema y no dudó en hacer llegar su comentario: “No sé cómo pueden llegar tantos papeles a nombre de un solo médico. Ahora vengo de la farmacia, yo hacía rato que no iba a la farmacia; hacía prácticamente como un mes, y me entero que la farmacia está cortada", dijo.

Allí mismo entre los clientes se preguntaban cuándo iban a volver a tener sus descuentos porque quien estaba detrás del mostrador ya había advertido que habrá medicamentos “cuando se les ocurra pagar”.

“Tras que me tuve que comer en la mala onda de la farmacéutica, todavía me tengo que comer el garrón de que me vuelvo con las manos vacías, sin la medicación. Y la señora de atrás me dijo, ‘Ay, no me digas que también en la farmacia. Tenemos cortado el transporte, tenemos cortado los médicos' y ahora la farmacia”, completó.

“Yo no sé para qué ca#$&# estamos pagando una mutual. Porque el monotributo, si vos no lo pagás el día 20, el 21 te corta la mutual”, explicó la mujer que se indignó cuando supo que hay prestadores que hace nueve meses que no cobran y agregó: “O sea, que un remedio que compro yo hoy, por la mutual, a la farmacia se la pagan dentro de nueve meses”.

También se refirió a los profesionales. “Por eso empezaron a cobrar el coseguro, porque también le pagan cada 90 días, 180 días. Cuando van a cobrar la visita de una persona que vino hace 180 días, ya no le sirve ni para comprar cuatro papel higiénico. Y yo supongo que con el transporte debe ser lo mismo. Entonces, ¿estamos pagando una mutual que se está llenando los bolsillos?”, preguntó.

“¿Sabés qué es lo más raro?. Me contestaron y bueno, vení que te arreglamos los papeles y te mandamos a Baradero o a San Nicolás. ¿Y por qué en Baradero anda la mutual y en San Nicolás y en Ramallo también?. ¿Y en San Pedro no? ¿Qué somos? ¿Un embudo nosotros acá que acá se absorbe todo? Somos un papel secante más o menos. ¿Por qué la plata para los médicos, para la farmacia, para todos llega a Baradero o a Ramallo. ¿Por qué acá no llega nunca la plata?”

Planteado el tema, la monotributista que todos los meses abona sus aportes sin obtener respuesta por parte de su obra social. Indicó la cantidad de requisitos que le solicitan cada vez que debe someterse a estudios que por lo general se practica en el Hospital y por último mostró su sopresa porque -según su relato- siempre hay un solo médico para todo.

“Tenés que llevar una carpeta más o menos, un bibliorato de papeles, porque te piden hasta el acta de difunción de tu bisabuela. ¿Y cómo? ¿Y tanto protocolo y después? Voy al mismo médico que me haga la receta del cardiólogo, del ginecólogo, del traumatólogo, del gastroenterólogo. ¿Ahí no somos protocolares? ¿Que la firma del mismo médico va para todo?”, se quejó.

Por último pidió que se preserve su número de afiliada y su nombre. Tema represalias y aún le restan pasos para poder inscribirse en otra obra social de las que propone la modalidad de monotributo.

“Si llegan a saber quién es la persona que llamó, lo primero que hacen es ponerte entre ceja y ceja y después te hacen la vida imposible hasta que vos te terminas cansando y yéndote por la puerta de atrás”, aseguró.