“Lo único que pido es que no digan mi nombre”, aclaró la mujer que al igual que otros pacientes teme que detecten que su atención en el ámbito de la salud mental se transforme en otro trastorno a la hora de tener que explicarle a la profesional que la asiste “por qué se quejó”.

“Estoy recaliente, me recontra cagué de frío, voy en bicicleta, llegó puntual, yo vivo lejos y me dice ‘no, no viene la psicóloga’; Ay! no, te juro que me agarró una bronca. Le digo ”escuchame, por lo menos avísame", relató indignada la paciente.

Este martes tenía un turno asigando con una profesional en los consultorios de Salud Mental a los que la gente sigue denominando “amarillos”.

“Yo voy cada 15 días a la psicóloga, a los consultorios amarillos -los consultorios nuevos, que de nuevo no tiene nada porque eso fue una lavada de cara-, me recontra cagué de frío, voy en bicicleta, llegó puntual, yo vivo lejos”, explicó para iliustrar la situación que vivió.

Su recorrida no terminó allí. “Fui a Osprera, porque me tengo que comprar mis medicamentos y está cortada. En realidad nunca se reanudó, sigue cortada hace meses, y ellos están muy calentitos, ahí con el aire a 30 grados, tomando matecitos”.

“O sea que ahora me tengo que comprar todos los medicamentos, como siempre. ¿Por qué me los tengo que comprar?”.

Dos semanas tiene que esperar para su sesión de terapia siempre y cuando logre confirmarla, debe abonar su medicación pese a que paga religiosamente su monotributo para acceder a los servicios y aún le restaba volver a su domicilio en bicicleta.

“No me queda otra, no puedo ir al médico, no puedo hacerme los análisis, la verdad que estoy recontrapodrida del sistema de salud, o sea te podés morir -literal- y en el Hospital obviamente no te atienden, o no te dan la medicación, porque te salta que tienes la obra social”, comenta.

“Te tratan como que por tener la obra social, no sé, sos millonaria. No es así, porque encima Osprera vive cortada, y aparte cuando vos vas al médico tenés que pagar un seguro, no es que vas con el bono y ya está”, concluye con una sentencia que en los tiempos que corren se escucha cada vez con más frecuencia: “no te conviente tener nada, así te dan todo. ¿Cómo es el tema?”.