El proyecto elevado por los concejales de la Unión Cívica Radical, que solicita al Ejecutivo que controle el peso de camiones areneros en la ruta 1001 y que fue aprobado tras un tenso intercambio en la sesión del Concejo Deliberante, desató la polémica entre los sampedrinos.

El expediente presentado por los ediles de la UCR fue aprobado con 14 votos a favor —el bloque oficialista acompañó el informe— y cuatro en contra, emitidos por Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Fernando Negrete.

Hugo explicó: "Que los pesen y que controlen un poco a la arenera. La arena es un descontrol con los camiones cruzados en cualquier lado, son un peligro. ¿Por qué no mandan un móvil para controlar?"

Mercedes acotó: "Que se hagan cargo los areneros y que paguen los susodichos. No es justo que rompen todo y después se la llevan de a palas sin poner un mango, todo en los bolsillos de los coimeros".

"Ese camión está acá en la ruta que va a Santa Lucía, que está arreglando la ruta. Después se quejan si no arreglan la ruta", refirió Fabricio.

Alejandro apuntó: "Para los que hablan sin recabar información: 1) el control de peso a los camiones areneros, con arancel fijado u obligatorio, está prohibido; 2) ese control existió por unos cinco años con el propósito de mantener las vías o accesos por los cuales circulaban los camiones areneros; 3) en ese lapso jamás una sola máquina del municipio reparó el acceso como corresponde. O sea, se lo robaron todo. A veces hay que averiguar o al menos tratar de informarse para no quedar como un completo ignorante hablando sin fundamento".

"No hay justificación posible para el desastre que hacen. En otros municipios cortan la bocha e impiden el paso y listo. Evitan que hagan más desastres y el dinero, como siempre, queda para cuatro mangantes de la arena", dijo Susana.

Jorge consideró: "Eso no se tendría que pedir, los controles de peso tendrían que ser permanentes para preservar la ruta".

Susana acotó: "Vergüenza les debería dar a las empresas que hacen ese desastre en la ruta. La verdad, no deberían salir. Pero San Pedro somos pecho frío en otros lugares cortan rutas y no pasan más".

César pidió: "Y si mejor les hacen controles a algunos concejales y a varios políticos más de la municipalidad".

"Toda la vida los camiones salieron explotados de carga desde las areneras y nadie controla nada", expresó Marcelo.

Jean refirió: "He visto camiones parados en el control de carga de San Pedro y en casi todos los peajes. En Córdoba y Tucumán son más estrictos. Desde que asumió el intendente, suprimió el organismo de control de cargas".

Vanina concluyó: "A mi modo de ver, lo correcto es controlar la salida de cada camión con su carga y multar directamente a las areneras que excedan el límite. A todas. Que no haya beneficio por ser la arenera de fulano. Que la multa sea efectiva: pago en 48 a 72 horas depositado directamente al municipio y así se acomodaría todo. Cobrarles una suma elevada por el daño que hacen en la ruta y caminos. Deberían presentar un proyecto para desbaratar al narcotráfico; qué payasos son todos".

Luis Alberto consideró: "Las areneras hay que controlar y cobrarles las multas a ellas, que son las que dan la carga. Que no salgan camiones pasados de kilos".

"La ruta 1001, al igual que Lucio Mansilla, es una real vergüenza. Hacen una capa microscópica que ni una carrera de bicicletas la marcaría. Se roban el dinero de los materiales. De otro modo la ruta no se rompería. Toda ciudad con puerto y fábricas va a tener tránsito de camiones. Ahora están figurando: arreglan Lucio Mansilla y la empresa que debería arreglarla está haciendo más destrozos de lo que había. Esa ruta tiene un año y ya está toda poceada. Pretender cobrarle a los camiones para seguir robando. Cuando digan hacemos ruta, que sea con el material necesario y un buen suelo, cemento", sentenció la Colo Simonelli.