El Concejo Deliberante aprobó este jueves en sesión la propuesta de la UCR para pedirle al Ejecutivo que controle el peso de camiones areneros en la ruta 1001, tras la obra de repavimentación de ese camino, segunda en menos de 10 años.

Ads

El expediente fue aprobado con 14 votos a favor y cuatro en contra, emitidos por los ediles del "interbloque" —así lo denominaron ellos— opositor que conforman Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Fernando Negrete.

Durante la votación hubo debate y cruces entre Rivas, Lafalce y la presidenta de la bancada radical, Paola Basso, que dijo estar "indignada" por lo planteado por quienes se opusieron al proyecto.

Ads

Antes de ese intercambio, Yanina Batalla fue la vocera del expediente. "Pensamos en este proyecto porque recientemente se hizo el arreglo de la ruta 1001 y se viene notando que ese acceso se rompe rápidamente", dijo.

"No se están haciendo los controles de peso de los camiones areneros. Además de la rotura de pavimento, esto ocasiona accidentes y la pérdida de vidas", agregó. Ese fue uno de los puntos en discusión.

Ads

Basso vs. Rivas / Lafalce, en la última sesión del HCD.

"Este proyecto parece bien intencionado, pero desde lo técnico es inviable y desde lo jurídico es incorrecto", disparo Rivas. Dijo que circula mucha producción, vecinos, turistas y que "no es justo ni serio atribuirle a los camiones areneros la total responsabilidad por los accidentes y la rotura de la calzada".

"La ruta no se rompe por los camiones, sino porque estaba mal construida. Tampoco es cierto que el Municipio pueda salir a controlar el pesaje", aseguró el edil, que puso, así, en debate una práctica habitual de los municipios a lo largo y ancho del país.

"El deterioro de estas rutas se fue dando por fallas estructurales", dijo Lafalce y consideró que "endilgarle responsabilidad directa a las areneras o los camiones areneros es un poco absolutista" (SIC), antes de mocionar para enviar el expediente a comisión, lo que fue rechazado.

Ads

"No se si han confundido los términos o no leyeron bien el proyecto", cuestionó Basso y aseguró: "De ninguna manera estamos en contra de las areneras y de las generadoras de trabajo, de lo que no estamos a favor es de la sobrecarga y del beneficio exclusivo a costa de los ciudadanos".

"A menos que haya personas acá que tengan intereses muy puntuales con las areneras, yo no los tengo, estamos para hacer cumplir las normas", disparó y agregó: "Estoy indignada, más que sorprendida, con tanto nivel de inoperancia y ridiculez".

"No se indigne, no se enoje ni tergiverse. Me parece un montón tener que explicarle a una abogada que si tiene pruebas de que la gente se ha lastimado o ha habido muertos producto de la arena, es a la Fiscalía donde tiene que concurrir, urgentemente", contraatacó Rivas.

A ello, se sumí luego Lafalce: "Cuando considere que hay intereses creados y tenga pruebas para hacer semejante acusación hay un lugar en calle Belgrano que se llama Fiscalía, vaya y denuncie".

Para terminar con el debate y pasar a votar, Juan Cruz González pidió la palabra y dijo que era importante centrarse en el fondo del proyecto, relacionado con los controles, algo que su bloque acompañó, lo que fue decisivo para aprobarlo.