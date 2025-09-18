Las auditorías de pensiones por discapacidad que promovió el presidente Javier Milei provocó una serie de inconvenientes en los beneficiarios y se convirtió, además, en un tema de discusión política, —con escándalo por los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, incluido— que en San Pedro se expresó en las diferencias entre los funcionarios nacionales y los municipales.

La jefa de Anses, Analía Corvino, defendió las auditorías y aclaró ahora que los trámites deben hacerse exclusivamente en las oficinas de ese organismo. Fue luego de que Provincia reuniera a referentes de Discapacidad de los municipios para impulsar una iniciativa de acompañamiento a los beneficiarios.

La cantidad de personas que en el territorio bonaerense perdieron la pensión porque no fueron citados, no alcanzaron a presentar la documentación, no cumplieron con el trámite obligatorio de la auditoría o simplemente "por error" fueron dados de baja es importante.

Por eso la semana pasada el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés "Cuervo" Larroque reunió en La Plata al Consejo Provincial de Personas con Discapacidad para analizar la situación y, según informó la Municipalidad, elaborar "una estrategia colectiva en defensa de los derechos de las personas con discapacidad".

Así, el área de Discapacidad municipal que tiene a su cargo Juan Carlos Mariño en la Secretaría que conduce Walter Sánchez articuló con la Defensoría del Pueblo de Diego Solana para "asesorar y acompañar" a personas con discapacidad que tuvieron problemas con la pensión por invalidez laboral.

Convocaron a quienes "no pudieron presentar la documentación; no recibieron la notificación o no comprendieron el aviso; presentaron todo, pero aún no se restableció su pensión" a gestionar ante Mariño para ser asesorados.

Incluso anunciaron que la semana que viene estarán en las localidades por el tema, de 9.00 a 12.00, los lunes en Santa Lucía; miércoles en Gobernador Castro; y viernes en Río Tala.

Ello motivó un comunicado de Anses en el que la titular del organismo en San Pedro, la diputada electa por La Libertad Avanza Analía Corvino, informó que los trámites deben hacerse en la oficina de ese organismo.

"Quiero dejar en claro que el trámite se gestiona en Anses, como siempre, después que la persona se acerque a realizar el relevamiento que considere necesario", dijo y consideró que la iniciativa municipal "perjudica solamente al ciudadano" al "demorar el trámite que debe realizar en Anses".

Corvino pidió "no prestar a confusión a la ciudadanía" y señaló que "cada situación es diferente y sería bueno que el ciudadano se acerque a consultar a Anses".

Las auditorías siguen en marcha y en San Pedro los beneficiarios fueron citados a los consultorios Beaumont, donde los atienden médicos contratados para tal fin, que les reciben la documentación que certifica su condición y que luego deben llevar a Anses para completar el trámite.