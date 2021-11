Obra en el Estadio Municipal: estiman que la construcción del edificio para la Dirección de Deportes concluirá en un mes

La obra en el Estadio Municipal está en su última etapa y estiman que en un mes terminará la construcción del nuevo edificio para la Dirección de Deportes en el sector donde estaba el acceso al predio por calle Bozzano.

El plazo lo estableció Roberto Borgo de la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Planeamiento que conduce Walter Silva y monitorea, junto al director de Deportes, Mariano Arnal, las tareas que lleva adelante la cooperativa Grupo Alfa, la misma que remodeló un sector el Club de Jubilados y lo transformó en el Departamento Canino

“Resta la parte de las oficinas y algunas otras adecuaciones solicitadas sobre el proyecto original”, precisó Borgo. Entre las actividades extras sobresale pintar la estructura de hormigón del gimnasio cubierto al cual, en el marco de la misma obra, se le instaló un piso vinílico sobre el flotante de parquet que estaba muy deteriorado.

Así quedó el piso del gimnasio con el vinílico. Foto: La Opinión.

El proyecto se financia con 15 millones de pesos que la Municipalidad recibió del Gobierno nacional a través del programa Clubes en Obra y para cambiar el suelo del gimnasio se readecuaron fondos, reconoció Borgo sin detallar el monto: “La parte de piso se complemento con un poco de presupuesto, pero no tanto sobre el original de 15 millones”.

El edificio que se construye para la Dirección de Deportes tiene 40 metros cuadrados y está en el sector por el que antiguamente accedían los hinchas del equipo local en partidos de fútbol. Actualmente, como desde hace muchos años, el área funciona debajo de la tribuna techada y cuenta con dos salas de no muy grandes dimensiones en la que trabajan al menos cuatro empleados administrativos más Arnal.

El nuevo edificio de la Dirección de Deportes tiene 40 metros cuadrados

Allí no se construirán una garita de seguridad, una boletería, baños públicos, un espacio para guardar maquinaria y dos dársenas para estacionar motos, como estaba previsto en el primer plan que la Municipalidad difundió, porque el dinero estipulado se reasignó al piso del gimnasio ante la necesidad de hacer trabajos extras a la vez que la inflación también influyó porque Nación aprobó el proyecto a principios de año.

“La elevación del proyecto que permitió la llegada de los fondos del ministerio estaba con cómputos al segundo trimestre de 2020 y los fondos se recibieron a principios de este año. O sea un desfasaje de casi un 40% en costos”, detalló Roberto Borgo.

La obra de la oficina de la Dirección de Deportes vista desde afuera. Foto: La Opinión.

Aunque todavía no acabó la obra en tránsito, el Gobierno local gestiona ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que lidera Matías Lammens dinero para instalar luz artificial en la cancha de fútbol. Según pudo saber La Opinión, las tratativas las encabeza el intendente, Cecilio Salazar, quien presentó un proyecto el cual no será tenido en cuanta este año, pero sí el próximo.

La construcción del nuevo edificio para la Dirección de Depores es la última parte del plan que diagramó el exfuncionario Ramiro Sánchez Negrete. Primero se modificó la fisonomía del Estadio Municipal con chapas trapezoidales de colores de dos metros de largo por uno de ancho que se colocaron sobre el perímetro de las calles Belgrano y Bozzano. Hay blancas, verdes, azules, bordó, negras y naranjas. Detrás de ellas se dejó el alambrado porque su función es embellecer la fachada y, por eso, no están pegadas una a otra sino que tienen una luz de un metro.

Chapas de colores colocadas sobre el perímetro de calle Belgrano. Foto: La Opinión.

Posteriormente se instaló en el gimnasio un piso vinílico sobre el flotante, que estaba muy deteriorado. La nueva superficie es ideal para la práctica de futsal que es uno de los deportes que tiene canchas demarcadas. No así para handball o básquet porque las pelotas no pican lo suficiente para el desarrollo de dichas competencias, reconoció en su momento a La Opinión Mariano Arnal, quien aclaró que “el proyecto se pensó para la funcionalidad de las escuelas” que lo utilizan a diario para educación física y no afecta a la práctica de sus actividades.