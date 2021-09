Miguel Iglesias del Frente + Valores: “Nosotros salimos desde abajo, pero con ganas de bendecir nuestra ciudad”

El pastor Miguel Iglesias, quien encabeza lista de precandidatos a conejales del Frente + Valores, y que comparte lista con María Alejandra Iglmo y Daniel Rasio Camacho, habló en Radio cuarentena sobre sus propuestas para estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias que tendrán lugar el próximo domingo 12 de septiembre.

Publicidad

“Fuimos convocados hace dos meses. Vamos con Cynthia Hotton, Gastón Bruno, y en la provincia con Diego Gabriel Touset que es el pastor de una de las iglesias evangélicas más grandes de Baradero”, dijo y aclaró: “No son todos pastores en nuestra lista, ojalá hubiera sido así”.

Iglesias fue uno de los precandidatos que salió sorteado en el programa Sin Galera para ser entrevistado. La premisa era que pudiera responder las preguntas que los oyentes formularon para conocer más las propuestas de cada uno.

En estas elecciones se presentan dos listas que responden a sectores religiosos: el Frente + Valores y el Partido Celeste, que no tiene representación local, pero que lleva como precandidatos a diputados nacionales a Ayelen Alancay y Raúl Magnasco.

Ambos frentes, en las elecciones generales del 2019, habían apoyado al actual intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, pero este año “van solos con su propia lista”. “Con el Partido Celeste compartimos pensamientos con respecto a la familia, aunque ellos avalan a otra gente más nacional y nosotros vamos por una lista local”, aseguró el pastor.

En el 2018, se opusieron a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Votaron en contra de la mayoría del pueblo Argentino, esto no corresponde, tendrían que haber llamado a plebiscito o hacer una opinión popular. Pero lo votaron ahí entre un grupo de gente y se olvidaron de escuchar a los ciudadanos”, dijo sobre ese tema Iglesias.

Entre las propuestas de su lista, está la de “combatir la corrupción presente”: “Si queremos que nuestro país cambie, tenemos que cambiar nosotros mismos. Yo escucho tantos discursos bonitos pero lo que pasa es que a la hora de poner la comida en la mesa no está, no tiene nada que ver lo que dicen con lo que hacen, pero yo no soy político”.

Además, el pastor aseguró que “la gente ya no crea en nada” y que por eso “es necesario que la corrupción sea extirpada. Sé que suena medio utópico pero es necesario hablarlo porque si no, todo lo que digamos arriba es de gusto”.

“Si la gente me pregunta que tengo para dar, chapa no tengo, cemento tampoco. es más, nuestro partido no ha recibido nada, todo sale de nuestro bolsillo. Salimos desde abajo pero con ganas de bendecir a nuestra ciudad poniendo a Dios por delante”. Miguel Iglesias, precandidato a concejal

Por último, Miguel Iglesias pidió: “Los cristianos, evangélicos o católicos nos apoyen porque es la única lista de la iglesia con representación en San Pedro”.