Lo que importa - Martes 12 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Procesaron a los Solmi y a sus contadores por lavado de activos
Formalizarán por ordenanza la feria de emprendedores del Paseo Público
El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro, con obras que recorrieron el mundo
Mapa de cobrabilidad de ABL: reclamos por falta de barrido, alumbrado y recolección pese a tener las tasas "al día"
Otra vez, reclamos por el exceso de velocidad y las contraexplosiones provocadas por jóvenes motociclistas
Personal Grupo Táctico Operativo trasladó a la comisaría, este lunes por la tarde a un hombre de 32 años con orden de detención solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás.
Personal de la Comisaría detuvo en la esquina de Mitre y Perón a un hombre de 30 Años,oriundo de Moreno, con pedido de comparendo compulsivo activo por un hurto cometido en 2015 en Mar del Tuyú.
Anunciaron en conferencia de prensa la Fiesta de la Ensaimada.
Pagos ANSES:
Hoy martes cobran jubilados con la mínima y titulares de AUH con DNI terminados en 2
Mañana miércoles en 3, el jueves en 4.
CLIMA:
Día soleado, temperatura máxima pronosticada: 19°, viento del sector Norte rotando al Noreste.
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 1366
Pellegrini 485
www.laopinionsemanario.com.ar
