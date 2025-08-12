Procesaron a los Solmi y a sus contadores por lavado de activos

Ads

Formalizarán por ordenanza la feria de emprendedores del Paseo Público

El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro, con obras que recorrieron el mundo

Ads

Mapa de cobrabilidad de ABL: reclamos por falta de barrido, alumbrado y recolección pese a tener las tasas "al día"

Otra vez, reclamos por el exceso de velocidad y las contraexplosiones provocadas por jóvenes motociclistas

Ads

Personal Grupo Táctico Operativo trasladó a la comisaría, este lunes por la tarde a un hombre de 32 años con orden de detención solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás.

Personal de la Comisaría detuvo en la esquina de Mitre y Perón a un hombre de 30 Años,oriundo de Moreno, con pedido de comparendo compulsivo activo por un hurto cometido en 2015 en Mar del Tuyú.

Anunciaron en conferencia de prensa la Fiesta de la Ensaimada.

Ads

Pagos ANSES:

Hoy martes cobran jubilados con la mínima y titulares de AUH con DNI terminados en 2

Mañana miércoles en 3, el jueves en 4.

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado, temperatura máxima pronosticada: 19°, viento del sector Norte rotando al Noreste.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1366

Pellegrini 485

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Elegimos al ganador este sábado en el programa de Lilí Berardi.

Respondé a la consigna:

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí.

Tenés un reclamo? Enviá tu mensaje por wsp al 3329 47 99 58

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5.