El Gobierno envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regularizar y darle estatus formal a la feria de emprendedores locales del Paseo Público

Ads

El plan, dice el expediente que ingresa en la sesión de este jueves, es "fomentar y formalizar la actividad" que se desarrolla todos los fines de semana con impulso municipal.

Así, la feria será autorizada formalmente para desarrollarse sábados, domingos y feriados, con lugar alternativo para los casos en los que no se pueda utilizar ese espacio, como por ejemplo durante el Festival de Country, cuya organización administra los puestos durante su desarrollo.

Ads

El plan es crear una "comisión interna" integrada por los feriantes, que dictará un reglamento propio que luego el Gobierno refrendará y que tendrá responsabilidades sobre la actividad.

Entre ellas, la creación de un registro de participantes, lo que incluye la gestión de altas y bajas, de acuerdo a los requisitos que establezca la propia comisión interna.

Ads

El proyecto de ordenanza establece que los puestos no podrán ser atendidos por personas ajenas al entorno familiar de los emprendedores, los representantes de instituciones educativas, cooperativas o asociaciones civiles que participen.

Los feriantes deberán abonar los cánones que establezca la ordenanza impositiva cada año y cumplir con la normativa vigente, por ejemplo en materia de higiene y bromatología para el caso de elaboración de alimentos.

El Gobierno elevó el proyecto de ordenanza para darle a los emprendedores "el resguardo legal necesario para su funcionamiento de manera permanente" y facilitar la posibilidad de que ellos mismos reglamenten la actividad.

Ads