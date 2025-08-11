La Casa de la Cultura Fabián Miranda del Sindicato de Empleados de Comercio tiene desde el fin de semana pasado montada la muestra Otros trabajos, del artista audiovisual experimental Mariano Ramis, uno de los referentes contemporáneos de un arte que rehúye a las etiquetas porque está, siempre, un paso adelante de la posibilidad de cristalizarlo en un nomenclador.

Ramis nació en San Pedro y residió en la ciudad hasta que terminó la secundaria y se fue a estudiar Diseño de Imagen y Sonido a la UBA, una carrera vinculada al mundo del cine y la producción audiovisual que hoy lo tiene como docente e investigador.

Además de ese rol académico que le valió invitaciones de universidades del mundo (Canadá, Alemania, República Checa, Uruguay, Chile, Panamá), Ramis es un referente del arte experimental audiovisual, una actividad que abrazó desde adolescente en San Pedro, cuando empezó a experimentar con imágenes desde la novedad de los scanners y las computadoras hogareñas, en los 90.

Esa obra, que implicó participaciones en proyectos de relevancia como un videoclip de la mundialmente consagrada cantautora Juana Molina, fue premiada en el país, en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Alemania, Francia, Grecia, Colombia, México, Bolivia, Finlandia, Portugal, entre otros países del mundo.

Una de sus últimas producciones de relevancia mediática fue la realización de los visuales que presentó en su espectáculo en el Luna Park el músico, compositor y cantante Dillom, uno de los máximos referentes de la escena actual de la música argentina.

La muestra Otros trabajos llega a la Casa de la Cultura en el marco de la propuesta de curaduría del reconocido artista plástico sampedrino Claudio Hernández, que inauguró el ciclo con Facundo Monteverde.

Entre las obras que forman parte de la muestra hay videos, láminas y fotogramas en papel que Ramis creó en los últimos 20 años de producción artística y que atraviesan las técnicas, las preocupaciones artísticas y los temas que motivan su creatividad.

El artista sampedrino Mariano Ramis.

En la sala hay videos en los que "se cruzan disciplinas como la poesía, la música, el relato breve y la experimentación plástica sobre imágenes en movimiento".

También hay fragmentos de obras de videoinstalación y láminas creadas "mediante una técnica de transferencia de imágenes con tinta húmeda, que forma parte del vocabulario expresivo distintivo de la obra de Ramis", dice el catálogo de la muestra.

La muestra comenzó el sábado y se extenderá hasta el 13 de septiembre en Mitre 455.

Una de las características que distingue la reconocida obra del sampedrino es la degradación de imágenes, un trabajo que en lugar de comenzar "con una hoja en blanco" parte de "una fotografía o un video ya existente, que el artista 'desdibuja', aportando en el proceso elementos gestuales e indeterminación visual".

El curador canadiense Jean Gagnon dijo que las obras de Mariano Ramis "son como haikus audiovisuales" —el haiku es una forma tradicional de la poesía japonesa de tres versos y 17 sílabas en total— que logran "transfigurar la vida cotidiana, poetizarla".