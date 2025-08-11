Otra vez, reclamos por el exceso de velocidad y las contraexplosiones provocadas por jóvenes motociclistas
Vecinos denunciaron la circulación a alta velocidad, las maniobras peligrosas y los ruidos molestos en distintos puntos de la ciudad, una problemática que persiste pese a los operativos de control y secuestro de vehículos.
Durante la noche del domingo, un vecino reportó la presencia de jóvenes que realizaban maniobras peligrosas y contraexplosiones con sus motos.
“Pasan por 11 de Septiembre a toda velocidad”, refirió el hombre, que además sentenció: “Viven haciendo willys y piruetas, se van a matar”.
La presencia de los motociclistas que provocan ruidos molestos y que circulan sin casco reglamentario es habitual.
En distintos puntos de la ciudad, los jóvenes son vistos realizando maniobras que atentan contra las normas de tránsito y la tranquilidad de los sampedrinos.
A diario, la Dirección de Tránsito monta guardias en diferentes zonas, donde secuestran caños de escape deficientes y retienen vehículos, pero el accionar de los jóvenes parece no disminuir.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión