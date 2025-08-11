Durante la noche del domingo, un vecino reportó la presencia de jóvenes que realizaban maniobras peligrosas y contraexplosiones con sus motos.

“Pasan por 11 de Septiembre a toda velocidad”, refirió el hombre, que además sentenció: “Viven haciendo willys y piruetas, se van a matar”.

La presencia de los motociclistas que provocan ruidos molestos y que circulan sin casco reglamentario es habitual.

En distintos puntos de la ciudad, los jóvenes son vistos realizando maniobras que atentan contra las normas de tránsito y la tranquilidad de los sampedrinos.

A diario, la Dirección de Tránsito monta guardias en diferentes zonas, donde secuestran caños de escape deficientes y retienen vehículos, pero el accionar de los jóvenes parece no disminuir.

