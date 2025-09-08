Lo que importa - Lunes 08 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Ariel Rey ganó las elecciones: "Hemos comenzado a construir el cambio que todos esperan"
Elecciones 2025: el intendente Cecilio Salazar reconoció la derrota. Cecilio Salazar se dirigió a la militancia de Fuerza Patria cuando los resultados ya se mostraban adversos.
Estos son los resultados finales, escrutada la totalidad de las mesas.
29.250 votos se dividieron de la siguiente manera:
-41,27% 11.411 votos para la Libertad Avanza, Ariel Rey.
-25,32% 7.001 votos para Fuerza Patria, Valentín Bravo
-12,59% 3.482 votos para Nuevos Aires, Damián Mosquera
-11,28% para Mauro Radio de Hechos con 3.121 votos
Hoy se realizará la ceremonia de proclamación del templo en Basílica.
Copa País: San Pedro espera rival y ya son tres las selecciones clasificadas a la etapa final
CLIMA:
Parcialmente nublado durante toda la jornada, viento del sector Sur a 28 km. máxima de 18°
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 485
Almafuerte y Juan B. Justo
www.laopinionsemanario.com.ar
