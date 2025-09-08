Ariel Rey ganó las elecciones: "Hemos comenzado a construir el cambio que todos esperan"

Elecciones 2025: el intendente Cecilio Salazar reconoció la derrota. Cecilio Salazar se dirigió a la militancia de Fuerza Patria cuando los resultados ya se mostraban adversos.

Estos son los resultados finales, escrutada la totalidad de las mesas.

29.250 votos se dividieron de la siguiente manera:

-41,27% 11.411 votos para la Libertad Avanza, Ariel Rey.

-25,32% 7.001 votos para Fuerza Patria, Valentín Bravo

-12,59% 3.482 votos para Nuevos Aires, Damián Mosquera

-11,28% para Mauro Radio de Hechos con 3.121 votos

Hoy se realizará la ceremonia de proclamación del templo en Basílica.

Copa País: San Pedro espera rival y ya son tres las selecciones clasificadas a la etapa final

