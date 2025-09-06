La etapa final de la Copa País comienza a finales de septiembre y el seleccionado de San Pedro, campeón de la región bonaerense pampeana norte, está a la espera de conocer a su rival, que será el campeón de cuyo.

Los posibles contrincantes del elenco de Andrés Franzoia son los combinados de la Liga Alvearense (Mendoza) y su similar de la Liga Albardón (San Juan), que el miércoles por la noche igualaron sin goles en el partido de ida.

Contando a la Liga Deportiva Sampedrina, ya son tres los equipos clasificados a la fase final del certamen que premia con una plaza a la Copa Argentina 2026 al campeón.

La selección de Río Cuarto (campeón de la región centro) y la Liga Tandilense (campeón de la región bonaerense pampeana sur) son los otros dos elencos que siguen en carrera.

La programación oficial dispone que, el miércoles 24 de septiembre, el combinado sampedrino disputará el partido de ida de los cuartos de final como visitante y cerrará como local la llave el 1 de octubre en nuestra ciudad.

La Liga Deportiva Sampedrina baraja como opción disputar los partidos un fin de semana, para no complicar la presencia de jugadores que están afectados a cuestiones laborales en la días hábiles.

