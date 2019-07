Lima 2019: Una medalla, el sueño que desvela a Brenda Rojas, Gonzalo Carreras, Martín Alsogaray y Eugenia Bosco

El evento deportivo más importante del 2019 para América son los Juegos Panamericanos que se inaugurarán hoy en el estadio Nacional de Lima, Perú, y se extenderán hasta el 11 de agosto con la participación de cuatro sampedrinos: los palistas Brenda Rojas y Gonzalo Carreras; y los timoneles Martín Alsogaray y Eugenia Bosco.

Canotaje

Las regatas de canotaje se desarrollarán entre el 27 y 30 de julio en la laguna Albufera Medio Mundo ubicada en Huacho, 148 kilómetros al norte de Lima. Brenda Rojas competirá el 28 en la final directa del K4 500 metros con Sabrina Ameghino, Magdalena Garro y Micaela Maslein; y un día después iniciará su participación en las series del K2 que tendrá su definición el 30 de julio.

Gonzalo Carreras, baraderense que entrena en Náutico, representará al país en el mismo deporte pero para la rama masculina y lo hará en K4 500, prueba que tendrá su única regata el 28 de julio y será por medallas, con Manuel Lascano, Juan Cáceres y Ezequiel Di Giácomo.

El plantel nacional femenino lo completa Paulina Contini. El de hombres, en tanto, tiene también a Agustín Vernice, Rubén Rézola y Luciano Méndez.

Yachting

Las pruebas de yachting tendrán lugar entre el 26 y 11 de agosto en la bahía de Paracas, 261 kilómetros al sur de la capital del país incaico. Martín Alsogaray, que fue intervenido quirúrgicamente de apendicitis 24 días antes y llegará con lo justo físicamente, será el representante de Argentina en la clase sunfish mientras que Eugenia Bosco lo hará en nacra 17 junto a Mateo Majdalani.

La delegación de Argentina en vela la completarán el trío Javier Conte, Ignacio Giammona y Paula Salerno en lightining; Luis Soubie y Brenda Quagliotti en snipe; Bautista Saubidet Birkner y María Celia Tejerina en RSX; José Fazio en kitefoil; Klaus y Yago Lange en 49er; Victoria Travascio y Sol Branz en FX; y Juan Pablo Bisio y Lucía Falasca en láser, clase en la que no estará Julio Alsogaray porque se lesionó en el Sudamericano.

Testimonios

Brenda Rojas: “El objetivo es traer una medalla, del color que sea, pero ojalá sea de oro. Me siento bien, no sé si en mi mejor momento pero bien. Nunca conforme porque el deportista nunca se conforma, porque de eso se trata: de superarse día a día y año a año. Me siento bien, muy contenta y anímicamente bien. Vamos a apuntarle al K4 pensando en equipo, pensando en becas y todo eso para que el logro sea más abarcativo. No hay que ser egoísta y pensar en el equipo, para eso están los entrenadores y nosotros para pensar en mejorar cada uno”.

Gonzalo Carreras: “Estuvimos tres semanas entrenando en España y mejoramos muchas cosas, fuimos armando el bote y hemos tenido muchos controles internos para llegar al bote definitivo. Encaro Lima 2019 prestando atención a los detalles, me di cuenta que en los detalles está la diferencia porque cualquier mínimo error te cuesta la competencia y tranquilo, tratando de no volverme loco y enfocado en lo que tengo que hacer. Tener un buen juego sería ganar una medalla, si es de oro mucho mejor y nos preparamos para eso. Vamos a hacer nuestra mejor competencia y todos quieren lo mismo. Canadá, Cuba y Brasil son los países a tener en cuenta”.

Martín Alsogaray: "En este momento estoy de nuevo en el sentido de empezar a subir en el estado físico, fue una semana brava la de la operación y el post operatorio porque fue más larga de lo normal. Estoy empezando a hacer ejercicios de movilidad y fuerza y bicicleta para mantener la capacidad aeróbica. Voy día a día para no apresurarme y lesionarme del todo. El objetivo no cambió, es llegar al podio. Aunque no voy a llegar al 100%, desde otros puntos pude entrenar otras cosas como lo mental para llegar fuerte en ese sentido. El trabajo que se hizo en toda la temporada desde lo físico y técnico quiero creer que no se me van a ir en 15 días de parate”.

Eugenia Bosco: “Individualmente llego bien, un poco de nervios que creo que es normal para ser los primeros Juegos Panamericanos. Y como equipo también muy bien, trabajamos mucho en el verano con el otro equipo argentino (N. de R.: los campeones olímpicos Santiago Lange y Cecila Carranza) y varios equipos de afuera e hicimos una buena muy buena gira en Europa. El objetivo es medalla. Sabemos que somos candidatos junto a Brasil y Estados Unidos, queremos pelear y estar arriba. Competí en muchos campeonatos internacionales, pero este se puede decir que tiene otra esencia por ser parte de circuito olímpico y por pensar en la posibilidad de darle una medalla a Argentina”.

-El estadio Nacional donde se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos.

Todo lo que hay que saber de Lima 2019

¿Cuánto se extiende Lima 2019?

Oficialmente, la inauguración será el 26 de julio en el Estadio Nacional de Lima y el cierre el 11 de agosto. Sin embargo, hay actividades desde el 24 de julio.

¿Cuántos atletas participarán?

Habrá 6.680 atletas de 41 delegaciones de toda América que competirán en 39 deportes y 61 disciplinas.

Delegación de Argentina

Serán más de 500 los representantes nacionales en Lima 2019 teniendo en cuenta los deportes colectivos e individuales, entre ellos los cuatro de San Pedro y el abanderado Javier Conte. En los Juegos Panamericanos Toronto 2015 la delegación nacional fue séptima en el medallero, posición que se intentará mejorar a pesar de que el gobierno de Mauricio Macri ajustó el presupuesto al deporte.

¿Cuántas sedes hay?

En total son 19, la mayoría en el interior de Lima y otras en las afueras como canotaje (Huacho, 148 kilómetros hacia el norte) y yachting (Paracas, 261 kilómetros al sur).

¿Todos los deportes entregan plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 2020?

No. Las 23 disciplinas panamericanas que serán clasificatorias son: atletismo, bádminton, handball, clavados, ecuestre (doma clásica, concurso completo y salto), hockey, karate (kata y kumite), nado sincronizado, natación, pentatlón, levantamiento de pesas, skatebording, surf, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y waterpolo. En el caso de los sampedrinos que competirán en vela, Argentina ya tiene su plaza en nacra 17 por lo que Eugenia Bosco no tiene la obligación de conseguirla y la clase sunfish en la que estará Martín Alsogaray no es olímpica.

Mascota

Se llama Milco y surgió de una votación abierta al público vía internet en la que participaron alrededor de 45 mil personas. Está basado en un cuchimilco, una estatuilla perteneciente a la cultura Chancay desarrollada en la costa central del Perú que representa el histórico pasado que enorgullece a los limeños.

¿Desde qué año se realizan los Juegos Panamericanos?

Se empezaron a desarrollar en 1951 y la primera edición fue en Capital Federal donde Argentina, por única vez en su historia, ganó el medallero. Después, Cuba en 1991 en La Habana cortó la hegemonía de Estados Unidos que lleva seis victorias consecutivas.

¿Cuándo será la próxima edición?

-Del 6 al 22 de octubre de 2023 en Santiago de Chile, país que recibirá los Juegos Panamericanos por primera vez.

Las medallas sampedrinas en Juegos Panamericanos

Julio Alsogaray (yachting)

El timonel es uno de los que más medallas se colgó en Juegos Panamericanos con dos, ambas en la clase láser. La primera fue de bronce en Río de Janeiro, Brasil, 2007 donde se ubicó después del estadounidende Andrew Campbell y el brasileño Robert Scheidt mientras que la siguiente de oro en Guadajalara, México, 2011 antes que Matías Del Solar de Chile y Juan Maegli de Guatemala. En Torono, Canadá, 2015 clasificó sexto y no estará en Lima 2019 porque se lesionó en el Sudamericano y no pudo obtener su pasaje.

Gonzalo Carreras (canotaje)

El baraderense que representa a Náutico y estará en Lima 2019 también tiene dos podios, ambos en Toronto, Canadá, 2015, donde fue plata en K2 1000 metros con Pablo De Torres y bronce en el K2 de la misma distancia con De Torres, Juan Cáceres y Daniel Dal Bo.

Brenda Rojas (canotaje)

La palista de Las Canaletas, que también competirá en Lima 2019, tiene una medalla de bronce que cosechó en Toronto 2015 gracias al tercer puesto en K4 500 junto a Sabrina Ameghino, la húngara nacionalizada argentina Alexandra Keresztesi y Magdalena Garro.

Fernando Ortíz (canotaje)

El palista múltiple campeón argentino de clubes con Náutico logró en Mar del Plata 1995 la presea de bronce en K4 1000 metros junto a Javier Correa, Juan Labrín y Sergio Mangín. El bote de Argentina llegó después que Cuba y Estados Unidos.

Diego Maggi (básquet)

Si bien no nació en San Pedro, se formó basquetbolísticamente en Náutico y fue parte de la Selección Argentina que en Mar del Plata 1995 obtuvo la presea de oro al derrotar en la final a Estados Unidos. Tercero se ubicó Brasil. Maggi compartió plantel con Gabriel Cocha, Cristian Aragona, Luis Villar, Esteban De la Fuente, Marcelo Milanesio, Juan Espil, Diego Osella, Fabricio Oberto, Jorge Racca, Esteban Pérez y Rubén Wolkowiski.

Emilio Homps (yachting)

El timonel que se crió en San Pedro hasta sus 14 años y falleció en 1985 en San Isidro logró en Buenos Aires 1951, la primera edición de los Juegos Panamericanos y única vez que Argentina ganó el medallero, la presea de plata en la clase star junto a Jorge Brauer.

Rinaldo Ansaloni (boxeo)

El púgil que falleció en 1971 fue campeón en Buenos Aires 1951 en la categoría medio pesado (hasta 81 kilogramos) al vencer en la final al brasileño Lucio Gratone. El podio lo completó el estadounidense John Stewart.