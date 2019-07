Lima2019 Martín Alsogaray: "El objetivo no cambió, es llegar al podio"

A Martín Alsogaray nada lo detiene y, aunque por momentos su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se inaugurarán oficialmente el viernes estuvo en duda por su intervención quirúrgica por apendicitis, en una entre vista que brindó a La Opinión dejó en claro que "el objetivo no cambio" y es "llegar al podio" en la clase sunfish cuyas regatas tendrán lugar entre el 3 y 11 de agosto en la bahía de Paracas, 261 kilómetros al sur de la capital del país incaico.

Además, se refirió a sus rivales, a cómo se sustentó económicamente cuando no estaba becado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard) y se lamentó por no poder compartir certamen con su hermano Julio: "Los dos compitiendo y peleando un podio hubiese sido muy lindo. Él me ha apoyado y ayudado mucho con el tema de la operación también, estuvo conmigo y se portó muy bien".

- ¿Cómo estas físicamente y cómo llegas a los Juegos Panamericanos?

-En este momento estoy de nuevo en el sentido de empezar a subir en el estado físico, fue una semana brava la de la operación y el post operatorio porque fue más larga de lo normal. Estoy empezando a hacer ejercicios de movilidad y fuerza, suaves y controlados, y de bicicleta para mantener la capacidad aeróbica. Voy día a día para no apresurarme, el trabajo de fondo ya estuvo hecho toda la temporada y si ahora me apresuro en el post operatorio me puede lesionar del todo. Voy día a día viendo como me siento y hasta donde me exijo.

- ¿Cómo fue el proceso de la lesión?

-Fue extraño. A principios de junio fui a correr a Estados Unidos al Norteamericano y el día que me estaba yendo sentí el típico dolor de apendicitis. Terminé yendo a la guardia del aeropuerto de Ezeiza, me vio la médica y no eran los síntomas de apendicitis. Con los días se me fue yendo el dolor, un poco me la aguanté y competí en Estados Unidos. Volví, estuve en Argentina, fui a Perú con molestias y cuando volví por el tema de mi familia (N. de R.: Su hermano Pedro fue asaltado en su casa y su pareja María Victoria Amatriain recibió un disparo de arma de fuego por lo que permaneció internada varios días), comenté en el club que seguía con el dolor y me mandaron a hacer estudios al Hospital Sadiv porque era raro, los síntomas de apendicitis no se llegan a mantener un mes. Cuando me hacen los estudios me di cuenta que no era muscular como me habían dicho varios médicos, que era de la zona del abdomen por nuestra posición en el barco. Vi que algo raro había porque demoraban, repetían los estudios y me pasaron de hacer una resonancia magnética a una ecografía y una tomografía.

- ¿Cuál fue la reacción a pocos días de Lima 2019?

-Cuando me lo dijeron miles de cosas en la cabeza, primero no me decían bien que era lo que tenía porque ni ellos sabían, el apéndice lo tenía en otra zona y no en el lugar tradicional y por eso no tenía todos los síntomas tradicionales. En el momento no sabía cuánto tiempo era la recuperación y la movilidad. Enseguida entendí que me opere iba a ser mejor porque de alguna manera u otra me estaba molestando

- ¿No había otra solución?

-No, se podía estirar la operación pero era un riesgo porque se puede transformar en peritonitis y cualquier síntoma similar no me iba a dejar estar tranquilo de la cabeza. Se evaluó no hacer la operación pero tenía que vivir a antibióticos y hacerme un control cada dos días para ver el tamaño de la apéndice. Era demasiado riesgo, hasta riesgo de salud serio. Tomamos la decisión de hacer la operación que fue un poco de urgencia, se complicó un poquito pero ahora entendí que fue mejor porque tenía una forma y tamaño raro el apéndice. Por suerte ya me siento mejor, no tengo síntomas aunque si unas molestias por la operación.

¿Cambió tu objetivo de lograr una medalla?

-El objetivo no cambió, es llegar al podio. Aunque no voy a llegar al 100% en lo físico, desde otros puntos pude entrenar otras cosas como ejercicios de visualización y trabajos mentales para llegar fuerte en ese sentido. El trabajo que se hizo en toda la temporada desde lo físico y técnico quiero creer que no se me van a ir en quince días de parate.

- ¿Cuáles van a ser los rivales en el agua?

-Nuestra flota es una de las más competitivas porque de todas las que están en los Panamericanos es junto con láser la que más se navega a nivel continental. En cantidad de barcos, sunfish está segunda con trece y hay un grupo de siete que puede ganar cualquiera. Están los dos últimos campeones panamericanos, otro que ganó dos mundiales, el canadiense que corrió Juegos Olímpicos en otras clases y navega muy bien, el peruano, brasileño, ecuatoriano y el de Guatemala más alguno que sea revelación. Creemos que vamos a estar en ese grupo también peleando el podio.

- ¿Cómo es Paracas?

-Tiene una particularidad que tiene un microclima, es distinto a Lima y está a más de 200 kilómetros. Es como un desierto, una reserva ecológica que según como amanezca puede haber muchísimo viento, vientos medios o leves. Creemos que somos uno de los más parejos con las tres condiciones. El peruano por el biotipo físico con vientos fuertes se hace muy fuerte pero con viento suave le cuesta un poco más. Apuntamos a que si toca de todas las condiciones podemos ser de los más parejo y mantenernos en la pelea.

- ¿Generalmente prevalece alguna condición en la zona?

-El viento promedio es intermedio y con ese viento me siento cómodo. Puede tocar cualquiera de los tres, pero en el intermedio me siento cómodo. Generalmente siempre se navega, casi nunca no se navega por falta de viento. Apelamos a que toque lo habitual y creemos que con eso nos puede ir bien.

- ¿Es el certamen más importante de tu carrera?

-Si, por lo que significa un panamericano y por el nivel de competidores porque nos encontramos los mejores de cada país. En otros, inclusive el Mundial, por un motivo u otro, falta de presupuesto o diferente planificación, no siempre nos encontramos todos en el mismo campeonato. Acá si o si estamos los mejores de cada país y el objetivo del ciclo de estos dos o tres años que venimos preparándolos, es el objetivo más importante.

- ¿Cuánto te costó llegar a Lima 2019?

-En el 2014 hice la clasificación hacia Toronto 2015 y quedé segundo en el selectivo detrás del chico que compitió. Desde ahí pensé que quería correrlo y me tracé el objetivo de llegar a Lima. Quizás era demasiado tiempo en ese momento empezar a ejecutar campeonatos por una cuestión de presupuesto. En 2017 volví a correr en la clase sunfish en el Mundial donde quedé octavo y no paré más. Trabajaba de entrenador para cubrir los gastos de la campaña y por suerte anduve bien, se lograron resultados que esperábamos y acá estamos.

- ¿Cómo conseguiste el sustento económico sin apoyo del Enard?

-Los primeros dos años no tenía apoyo para realizar la campaña hasta los Juegos Panamericanos así que le busqué la forma para poder hacerlo, trabajando como entrenador y hasta con cenas que hemos realizado acá en el club que vino muchísima gente. Una vez que logré ciertos resultados, hice un pedido al Enard que decidió bancarme con una beca mensual que con lo justo alcanza para vivir y con buenos apoyos a los eventos de preparación para Lima 2019. Este año fui a entrenar a Guatemala y Perú y a competir al Sudamericano y Norteamericano que sin ese apoyo del Enard hubiese sido imposible. Uno puede hacer el esfuerzo una o dos veces pero al gastar en dólares es realmente imposible.

-Es muy desgastante para un deportista de alto rendimiento tener que, después de entrenar, salir a buscar plata.

-Tal cual, es desgastante pero lo tenía metido en la cabeza que lo quería hacer y lo hice. El quiebre sabía que iba a ser el Mundial de 2018, que no tenía apoyo del Enard, lo hice como pude, pedí ayuda a familiares y amigos e hicimos una cena acá en el club y pude ir. Ese cuarto puesto fue el que el Enard tomó como potencial mío para decidir bancarme. Salió bien y sino no sé dónde estaría ahora. Después de eso me relajé en ese sentido porque ya con la palabra oficial de que me iban a bancar, si bien permite nada más que dedicarme a navegar, es lo que quería hacer al menos hasta los Panamericanos.

- ¿Hubiese sido la frutilla del postre competir en Lima 2019 con tu hermano Julio?

-Sí, la verdad que sí. Nunca corrimos juntos en un evento de este tipo. Lo de Río de Janeiro fue muy especial (N. de R.: Martín fue su entrenador) y uno estando del otro lado de la cancha de regatas disfruta, con pasión y queriendo ayudar porque es mi hermano y dejando todo por él. Pero ahora los dos compitiendo y peleando un podio hubiese sido muy lindo. Esto es deporte y sabemos que hay otras cosas que también influyen. A lo mejor más adelante el destino nos tiene preparado otra cosa.

- ¿Cómo vive la familia Alsogaray con dos atletas de alto rendimiento con trascendencia a nivel internacional?

-Sentimos mucho apoyo, la familia siempre está. En el día a día por ahí no compartimos muchas cosas porque la vida del deportista implica a veces estar solo, entrenar a cualquier hora, navegar, físico, bicicleta, dieta o nutrición para estar al máximo, viajes, concentraciones y demás. Es mucho tiempo que uno pasa solo lejos de la familia y de los amigos por eso mucho no compartimos pero sabemos que cuando más la necesitábamos la familia siempre está. La familia es lo más importante y siempre estuvo, nos damos cuenta porque sienten mucho orgullo por nosotros. Este es mi evento y así lo siento.

-Es la primera vez que el deportista sos vos y no Julio…

-Si, por distintos motivos me he dedicado más tiempo a ser entrenador. En ese momento sentí que la frutilla del postre era ir yo como entrenador de Julio pero ahora la cosa se dio vuelta porque él va a estar allá también. Él me ha apoyado y ayudado mucho con el tema de la operación también, estuvo conmigo y se portó muy bien. Me voy a encontrar con él en Perú y es especial porque es la primera vez que soy yo y no Julio.

- ¿Qué significó Náutico en tu preparación y cuánto te apoyó?

-El club me ha ayudado mucho desde el año pasado cuando empecé a competir afuera yo era entrenador del club y ellos me bancaron, me entendieron y hasta me brindaron el espacio para la cena. Después, con el Departamento de Evaluación Deportiva a los profesores, nutricionista, médica y la Dirección de Deporte siempre los sentí cerca, siempre los tuve a disposición. La parte física siempre la realizo en Náutico cuando estoy en Argentina y estoy muy agradecido por todo lo que me han dado.

- ¿Es casualidad o causalidad que el yachting de Náutico aporte tantos timoneles a las selecciones de Argentina?

-Yo no creo en las casualidades, no sé el fondo pero sin dudas es una causalidad. Se arrastra desde la escuela de optimist arrancar en el club como Julio pero hay muchos otros navegantes como Dante (Cittadini), Malena (Sciarra), Iván Luppi, Diego Benincasa y Lisandro Peralta que son todos chicos que empezaron en la escuela del club y de una forma u otra tampoco nos quisimos ir. Julio en el final de su carrera navega y entrena acá y lo representa de nuevo porque en su etapa de máxima profesionalidad necesitaba más recursos y navegaba para un club de Buenos Aires (Yacht Club Argentino). Es una causalidad, hay cosas para mejor sin dudas pero en el último tiempo con el Departamento de Evaluación Deportiva se mejoró muchísimo sobre todo cuando queremos dar un salto de calidad al alto rendimiento.