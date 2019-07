Lima2019 Brenda Rojas: "Quiero traer una medalla, del color que sea"

Brenda Rojas integra la Selección Argentina de canotaje que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que iniciarán oficialmente el viernes y concluirá el 11 de agosto con sendas ceremonias en el estadio Nacional.

En la previa, días antes de viajar a tierras incaicas, la palista de Las Canaletas dialogó con La Opinión y dejó en claro que su objetivo en las dos pruebas en las que competirá es "ganar una medalla, del color que sea" aunque deseo la de oro. Y recalcó: "Me siento bien, no sé si en mi mejor momento pero bien. Nunca conforme porque el deportista nunca se conforma, porque de eso se trata: de superarse día a día y año a año".

Las regatas se desarrollarán entre el 27 y 30 de julio en la laguna Albufera Medio Mundo ubicada en Huacho, 148 kilómetros al norte de Lima. Rojas competirá el 28 en la final directa del K4 500 metros con Sabrina Ameghino, Magdalena Garro y Micaela Maslein; y un día después iniciará su participación en las series del K2 que tendrá su definición el 30 de julio.

- ¿Cómo llegas a los Juegos Panamericanos?

-Fuimos a España al calor para entrenar un poco mejor porque acá con el frío se pone duro. No es excusa pero se entrena mucho mejor con otro clima. Lo notamos que en la semana que estuvimos en Argentina y hay que ponerle un montón de ganas, que las ponemos obviamente como todos los deportistas, pero se hace duro. Yo lo digo en lo personal que muchas veces tengo que arrancar sola porque los chicos acá ya tienen su día programado aunque en lo posible me acompañan y me hacen el aguante. Entrenamos todo el equipo a full y estuvo muy bueno ir a España para entrenar concentradas.

- ¿Cuáles son tus expectativas para Lima 2019?

-Traer una medalla, del color que sea, pero ojalá sea de oro.

- ¿Se encaran distintos unos Panamericanos a unos Juegos Olímpicos teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el equipo de lograr medallas?

-A un juego olímpico uno va a buscar una final y acá una medalla, que no es algo fácil ni digo que en Lima vamos a tener la medalla. No creo que estemos presionadas, todas sabemos en cada competencia ubicarnos en tiempo y espacio y sabemos dónde estamos paradas. Sabemos que un Panamericano vamos a pelear por una medalla y en un juego olímpico, Mundial o Copa del Mundo vamos a pelear por estar una final A que es muy difícil para nosotros. Es por cómo estamos posicionadas a nivel mundial, no somos unas delirantes y vamos a decir que vamos a buscar una medalla a un juego olímpico. Obviamente uno larga y compite para hacer lo mejor que se pueda y ganar. Uno no va a competir diciendo que ya queda en tal posición.

- ¿Por qué apuntan a subirse al podio?

-Porque ya lo hicimos y creemos que podemos a pesar de que la tenemos difícil, al menos las mujeres las tenemos difícil porque en el Panamericano pasado en K4 Canadá y México nos sacaron una buena diferencia. Eso no nos tira para atrás ni nada, es la realidad y vamos a dar lo mejor para ganarles o para que no saquen menos diferencia.

- ¿Juega en tu cabeza el hecho de que el Enard ajusta presupuestos y exige resultados?

-Desde que entré al equipo mayor estoy con todo, teniendo todo. Y desde que nos ajustaron un poco, como que ya no tenemos caja para concentrar como antes, eso al principio para mí fue chocante y las chicas supieron consolarme. Mi novio (N. de R.: Daniel Dal Bo) que hace muchos años está en el equipo me contó que ellos antes no tenían ningún apoyo. Cuando yo entré en 2014 entré con todo lo mejor. Si exigen resultados no lo veo mal porque hay que entrenar enfocados y traer resultados porque sino no se justifica. Hay que obtener resultados y con ellos exigir o no porque te van a dar lo que mereces. No apoyo para nada que no nos controlen, está perfecto porque así uno no está cómodo. Hay que revalidar, todos los años o cada el tiempo que ellos propongan, las becas. Yo lo veo bien, obviamente mientras más apoyo tengamos mejor, pero está bien que nos aprieten las clavijas.

- ¿En qué momento de tu carrera estas?

-Me siento bien, no sé si en mi mejor momento pero bien. Nunca conforme porque el deportista nunca se conforma, porque de eso se trata: de superarse día a día y año a año. Me siento bien, muy contenta y anímicamente bien.

- ¿Cuándo empezaste a remar pensabas llegar al lugar en donde estas hoy?

-Es como que siempre me fui poniendo metas cortas. Por ejemplo, cuando no estaba en la Selección Argentina apuntaba a eso. Me fui poniendo metas y la primera fue entrar al equipo nacional, después tratar de pasar de la quinta o cuarta a ser la tercera y este año quedé primera en el Selectivo. En España también tuvimos selectivos internos y quedé primera en varias distancias. Es una pavada porque es un selectivo interno pero es algo que me lo vengo proponiendo desde que entré al equipo. Son muchos logros, fui a un juego olímpico y eso sí que no lo esperaba porque me iba proponiendo cosas de a poquito y fue un salto. Fue algo hermoso.

- ¿Cuál es el objetivo como equipo en Lima?

-Vamos a apuntarle al K4 pensando en equipo, pensando en becas y todo eso para que el logro sea más abarcativo. No hay que ser egoísta y pensar en el equipo, para eso están los entrenadores y nosotros para pensar en mejorar cada uno.

- ¿Qué es la Cooperativa Las Canaletas en tu vida?

-Mucho. Para mí es duro entrenar sola y motivarse y, por ejemplo, hace un rato fui a entrenar y tenía cinco chicos acompañándome. Eso es enorme porque tenes alguien que te acompaña. Llegué y los padres no estaban esperando con café con leche con torta fritas. Vengo a San Pedro y es una caricia al alma para mí. Significa mucho para mí, salí de ahí y quiero mucho a la gente que va ahí que es gente muy buena.

- ¿Sos de darle consejos a los chicos que reman en Las Canaletas o preferís que te pregunten?

-Yo a cada rato los estoy molestando (sonríe). A ellos les gusta, no me preguntan porque son medios vergonzosos pero cuando ven que les estoy dando un consejo a alguien o algo, se acercan y ahí me doy cuenta que les gusta. Si me doy cuenta que no les gusta, dejaría de hacerlo. Además, les gusta el canotaje porque el que va a Canaletas realmente tiene ganas. Como tienen ganas trato de apoyarlos y aportar lo que tengo para dar, si sirve bien y sino me dirán ellos.