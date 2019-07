Lima2019 Gonzalo Carreras: "Llego enfocado y sabiendo lo que me espera"

Gonzalo Carreras será uno de los cuatro representantes de San Pedro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, que comenzarán oficialmente el viernes 26 de julio y concluirán el 11 de agosto. El palista de Baradero que representa a Náutico será parte del bote K4 junto a Manuel Lascano, Juan Cáceres y Ezequiel Di Giácomo en la prueba de 500 metros que tendrá lugar el 28 del corriente mes en la Albufera Medio Medio Mundo situada en Huacho, 148 kilómetros al norte de la capital incaica.

Quien fue doble medallista en Toronto, Canadá, 2015, dialogó en exclusiva con La Opinión sobre sus objetivos y cómo fue la preparación para la gran meta del año previa al Mundial. Además, se refirió al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y destacó el sostén que significa el Celeste para su carrera.

- ¿Cómo llegan a Lima 2019?

-Estuvimos tres semanas entrenando en España y mejoramos muchas cosas, fuimos armando el bote y hemos tenido muchos controles internos para llegar al bote definitivo. Después empezamos a laburar en los detalles y nos quedan muchos por pulir. Nos fuimos dados cuenta de muchas cosas por mejorar y vamos en camino. Desde el bote que se formó al de ahora cambión un montón. Un par de veces a la semana salíamos en el K4 y pulimos detalles, estamos preparando la competencia. En España no fue una etapa de competencia sino mixta. En Perú que es la etapa de competencia ya tenemos puntos clave en los cuales trabajas.

-Teniendo en cuenta que respecto al K4 que compitió en Río de Janeiro 2016 sólo quedaron vos y Cáceres, ¿qué cambios tuvo el bote?

-Cambia mucho, primero porque es la mitad de la distancia (N. de R.: en los Juegos Olímpicos remaron 1000 metros y en Lima serán 500). Se rema a mucha más frecuencia y se buscan más velocidades más altas. Se busca tener una buena velocidad máxima para tener que trabajar toda la regata a alta intensidad. El cambio de palistas va de la mano con el cambio de distancia. Al cambiar la distancia necesitas otras cualidades físicas y también hay muchos atletas que están subiendo su nivel y desarrollándose y de un año a otro cambio mucho el nivel de cada uno.

-Personalmente, ¿estás mejor que en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015?

-Llego mucho más experimentado y físicamente me siento muy bien. No sé en comparación con Canadá porque era otra distancia pero en cuanto a experiencia de cómo encarar un juego llegó con más experiencia, mucho más enfocado y sabiendo lo que me espera. En Toronto fueron mis primeros juegos grandes porque sólo había estado en unos Odesur y no es lo mismo. Los Panamericanos tienen otro nivel, muchos países se juegan mucho al igual que nosotros.

- ¿Cómo afrontás los Panamericanos?

-Prestando atención a los detalles, me di cuenta que en los detalles está la diferencia porque cualquier mínimo error te cuesta la competencia y tranquilo, tratando de no volverme loco y enfocado en lo que tengo que hacer. En un Panamericano tenemos otra exposición que no tenemos habitualmente, incluso más que un Mundial a pesar de que hay otro nivel, a nosotros se nos exige mucho más por eso, porque al ser un Panamericano hay posibilidades de ganar y al estar esa chance tan cercana sentís otra exigencia. Con la experiencia que tengo lo encaro de otra manera y la presión que siento es de la buena, que me pongo yo mismo y no me dejo influenciar por todo lo que rodea al juego.

- ¿Hacer un buen juego sería ganar una medalla?

-Si. Si es de oro mucho mejor y nos preparamos para eso. Vamos a hacer nuestra mejor competencia y todos quieren lo mismo. Hacer un buen juego sería hacer nuestra mejor competencia ahí y eso nos llevaría a ganar una medalla.

- ¿Cuáles son los rivales a tener en cuenta?

-Canadá, Cuba y Brasil son los países a tener en cuenta. Todos los rivales pueden llegar a ser peligrosos porque es una distancia nueva, nunca corrimos un juego en K4 500. Sabemos que la mayoría de los países llegan a otro nivel de lo que están generalmente porque se preparan especialmente para los Juegos Panamericanos. No hay que descartar a nadie porque al ser una distancia más corta cualquiera te puede sorprender.

- ¿Cómo juega en la cabeza del equipo el hecho de entrenar tanto tiempo para tener que jugarse todo en una sola regata de poco más de un minuto?

-1 minuto 20 segundos se ve corto pero viendo todos los detalles en los que tenemos que enfocarnos, es muy complejo. Pasan muchas cosas en ese tiempo, muchos factores que tenemos que alinear para que salga bien, por eso no lo vemos como fuese poco. Hay muchos factores a poner en práctica en ese tiempo que son los que te llevan a hacer una buena competencia. Lleva mucho tiempo prepararla, mucho trabajo de sincronización y de ir encontrando cosas y adaptarla a nuestras cualidades para llegar a nuestro mejor rendimiento. Es conocerse mucho, practicarlo, entrenarlo y seguir perfeccionándolo todo el tiempo, no te podés quedar nunca.

- ¿Cómo es la pista en la Albufera Medio Mundo en Huacho?

Es mezcla de agua dulce con salada porque queda cerca del mar y es muy playa, por lo tanto va a ser una competencia de agua pesada. Cuanta más playa es la pista, más duro se pone. Va a ser para todos iguales, vamos a tener que tenerlo en cuenta aunque estamos tres semanas antes y vamos a estar adaptados.

-A un juego olímpico Argentina va en busca de una final y en un panamericano, de una medalla. Ante esa realidad, ¿los Juegos Panamericanos tienen más trascendencia y hay más presión para ustedes?

-Si, por un lado es otra la motivación porque un puesto más o menos significa mucho más peleando arriba que peleando atrás. Por otro lado, la presión está siempre presente y es algo con lo que tenemos que convivir. La motivación tiene que poder más que la presión externa y no nos tiene que afectar lo externo.

- ¿Cuánto juega en la cabeza del equipo el hecho de tener que tener un buen resultado para no perder las becas del Enard?

-Sabemos que para seguir teniendo apoyo y una muy buena beca tenemos que obtener resultados en los Juegos Panamericanos. Como a todo el mundo la beca no va de la mano con lo que suben las cosas y tenemos que tener un buen resultado para conseguir un buen apoyo después de los juegos. Creo que no nos tenemos que quemar la cabeza con eso, nuestra motivación tiene que ir por otro lado y estamos motivados, ni pensamos en eso. Si bien es una realidad, no nos suma y tenemos la cabeza puesta en el objetivo y trabajamos para eso.

- ¿Hablan entre los deportistas acerca del ajuste del presupuesto?

-Tratamos de no enroscarnos en eso. Si bien nuestro deporte no fue tanta la diferencia, sabemos que en otros deportes fue más el recorte y que está complicada la situación. Hoy estamos en medio de la temporada y estamos enfocados en el objetivo, tratamos de que no nos afecte todo eso porque vivimos del resultado deportivo y no nos suma en nada desenfocarnos de lo que tenemos que hacer hoy en día.

- ¿Cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento?

-Un deportista de alto rendimiento es de alto rendimiento las 24 horas. Hay que tener mucha atención en la alimentación, en el descanso. El entrenamiento va mucho más allá de lo que haces en el agua, gimnasio, corriendo o lo que haces entrenando. Es estar las 24 horas teniendo en cuenta todos los detalles. Actualmente yo estoy estudiando nutrición a distancia que también me insume tiempo y es bueno para despejar la cabeza. Varios de mis compañeros también están estudiando y fue muy positivo eso para nosotros.

-Es en definitiva una obligación que tienen los deportistas amateurs porque el día que dejan de competir y tener la beca del estado, no tienen nada.

-Sí, la vida del deportista amateur en Argentina es así. Hay que planificarse un futuro porque se termina la carrera deportiva y todo el mundo en el que vivís se acaba, salís al mundo real y hay que buscar la forma de planificarlo todo. Me interesó la carrera y me gustaría seguir con eso.

- ¿Es causalidad o casualidad que Náutico haya aportado a lo largo del tiempo muchos palistas a la Selección Argentina?

-Claramente, causalidad. Las cosas no salen casualmente y algo por lo que se destaca este club es por la cultura del entrenamiento y el trabajo. Los resultados no se obtienen de un día para otro, el trabajo es diario y cada granito de arena cuenta al igual que estar todos los días haga frío o calor, llueve o truene. Es lo que hace desarrollar al deportista, con los años se fue sumando gente y hoy en día está el departamento de deporte que es un lujo teniendo gente de diferentes disciplinas que hace que tengamos más herramientas para llegar a ser un deportista de alto rendimiento. La estructura que está en desarrollo todavía porque siempre se buscan cosas nuevas da herramientas que la mayoría de los clubes no la tienen y suplen un poco la falta de esa planificación desde el estado. Medio rendimiento en canotaje no existe y el club ocupa ese lugar.

- ¿Que tan lejos está Argentina en canotaje de los países europeos que mandan a nivel mundial?

-Están uno o varios escalones más arriba en infraestructura y experiencia. Son países que hace mucho tiempo que están en el alto nivel y nosotros estamos pasando cosas que ellos pasaron haces muchos años, además de ña infraestructura y presupuesto con el que ellos cuentan. Creo que estamos en desarrollo con todas las limitaciones que tiene nuestro país económicamente y algunas partes hay mucho esfuerzo porque sigamos mejorando.

- ¿Cómo es Edgardo Rasio como entrenador?

-Nos inculcó a todos la cultura del entrenamiento y el trabajo diario. En algunos momentos es duro, cuando sos chico le queres escapar al trabajo duro pero es una persona que te lo inculca y cuando empezas a ver los resultados te das cuenta que es el camino.

- ¿Cómo ves a la camada que viene remando abajo con Valentín Rossi a la cabeza?

-Valentín es un poco la pinta del iceberg porque son varios los chicos que andan bien. Creo que ene l deporte si no armas un grupo de entrenamiento y amigos, porque los chicos son amigos, se hace muchos más difícil. Valentín es la punta de la lanza, son varios chicos que están en ese camino, todos tienen un futuro enorme y están en desarrollo. Los veo muy motivados y mejorando todo el tiempo.

- ¿Sos de hablar con ellos?

-Cuando puedo y veo alguna cosa que los pueda aconsejar, les digo. Me gusta usar las cosas que yo pasé para trasmitírsela. Creo que están muy bien y saben lo que hacen por lo que no hace falta decirles nada. Son chicos que entrenan muy bien y saben para donde va.