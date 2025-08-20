Camino a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, La Libertad Avanza tuvo en San Pedro la visita de la primera candidata a diputada provincial por la segunda sección electoral, Natalia Blanco, quien pasó por el estudio de La Opinión & Sin Galera.

Acompañada de la sampedrina Analía Corvino, que integra la lista seccional en tercer lugar, y del primer candidato a concejal Ariel Rey, planificaron una recorrida por barrios para dialogar con vecinos.

Blanco es concejala en Zárate y primera en la línea sucesora del intendente Marcelo Matzkin, por lo que le tocó ser intendenta interina. Ambos son referentes del PRO en la región y responden a la línea de Cristian Ritondo que selló acuerdo con Milei para confluir en estas elecciones.

Natalia Blanco es concejala en Zárate y lidera la lista de LLA en la segunda sección.

Para la candidata a diputada, lo que está en juego el 7 de septiembre es la posibilidad de “ponerle un freno al kirchnerismo”. En ese sentido, sostuvo que el espacio político que representa es "el único" capaz de hacerlo, por lo que consideró que el resto de las listas que se anuncian como opositoras "son funcionales" al oficialismo provincial.

Celebró la confluencia del PRO y La Libertad Avanza, y aseguró que "es lo que necesita la provincia para salir del desastre que ha hecho el kirchnerismo" porque en estas elecciones "se discuten dos modelos".

“Esta es una oportunidad única que tenemos para ponerle el freno al kirchnerismo”, dijo Blanco y aseguró: "Los vecinos nos piden que vayamos juntos, que no cometamos los errores del pasado".

"Estado sí, pero más eficiente", definió tras cuestionar aspectos relacionados con políticas públicas que los gobiernos deben afrontar, "inseguridad, salud e infraestructura" y asegurar que es necesario "administrar los recursos correctamente, que lleguen donde tienen que llegar".

La coordinadora seccional y candidata a diputada Analía Corvino acompañó a Natalia Blanco.

"Esta es una elección local, distrito por distrito. Los de la alianza La Libertad Avanza estamos convencidos y no dudamos un segundo de que tenemos que frenar al kirchnerismo", destacó .

En ese marco, aseguró: "De la única manera que podemos lograr eso es si vamos todos juntos y enfrentamos a nuestro enemigo hoy, que es el kirchnerismo, que gobernó por más de 20 años la provincia".

"Los problemas se repiten en todos los distritos, este es un momento único y es una lástima que no se sumen los otros espacios para enfrentar al kirchnerismo", dijo Natalia Blanco y llamó a "dar la batalla cultural".

Ariel Rey, primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en San Pedro, dijo que se sintió cerca del presidente Javier Milei inmediatamente porque "son las ideas que pregonamos, de sentido común".

Ariel Rey encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza.

Aseguró que en sus recorridas de campaña no encuentran "otras listas, la gente habla del abandono de Cecilio Salazar y de la confianza en este equipo que pudimos consolidar", en alusión a la confluencia entre su espacio y La Libertad Avanza local.

"Es una gran oportunidad para ponerle el freno a este abandono al que nos viene trayendo Cecilio Salazar en esta gestión", señaló y aseguró que conformará "un bloque consolidado en el Concejo".

"Venimos a construir, va por delante el proyecto que necesita San Pedro para tener el cambio necesario en las elecciones ejecutivas en 2027", sostuvo Ariel Rey y confirmó que las legislativas son un paso camino a la posibilidad de ganar la intendencia.

Ariel Rey y Analía Corvino sellaron el acuerdo para la lista de La Libertad Avanza en San Pedro.

"Acá nos conocemos todos, acá sabemos los que son funcionales a la gestión de Salazar", disparó el primer candidato a concejal y aseguró que en las elecciones se juega "el abandono de Salazar o este proyecto que traemos nosotros".

"Un voto útil, si queremos terminar con la gestión de Cecilio Salazar en San Pedro, es el espacio que me toca liderar a mí, de La Libertad Avanza", aseguró Rey y aseguró que va "a trabajar" para "construir" acuerdos con otros sectores que también tienen representación en el Concejo.

"Tenemos que confluir en un espacio que lidere el que mayor representatividad tenga, el que mayor fluidez y contacto con la gente tenga, y el que mayor confianza demuestre para liderar ese espacio. Yo voy a trabajar para eso", aseveró.