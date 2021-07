La Liga Sampedrina y los clubes se reúnen para organizar la reanudación del Torneo Preparación: “Sin público, no hay inicio”

Luego de que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) autorizó el desarrollo de campeonatos de fútbol en Fase 3 del esquema de Provincia de Buenos Aires que regula actividades en el contexto de pandemia de coronavirus, la Liga Sampedrina (LDS) y sus clubes afiliados se reunirán el lunes por la noche en el salón Pedro Barri a organizar la reanudación del Torneo Preparación.

“Nos vamos a reunir con los clubes. Hay una resolución de la A.Pre.Vi.De., pero vamos a esperar qué dice respecto del público, porque sin público no se puede jugar”, dijo el tesorero de la Mesa Directiva, Carlos Jaime, a La Opinión. Y sentenció. “Si no hay público, no hay inicio, eso es una realidad”.

El dirigente aclaró que “no hay apuro” para retomar el campeonato “el próximo fin de semana” y contó que en el último encuentro, todavía sin la resolución del órgano del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pusieron agosto como “fecha probable” para retomar el torneo.

“Necesitamos autorización de la Municipalidad para entrenar como corresponde, no en burbuja” Carlos Jaime, tesorero de la LDS

“Los clubes tienen que ponerse a tono con el entrenamiento. Necesitamos autorización de la Municipalidad para entrenar como corresponde, no en burbuja”, precisó respecto de que en Fase 3 se debe entrenar en grupos de no más de diez jugadores.

“Vamos a ir analizando la resolución de la A.Pre.Vi.De., esperar la autorización y, si los clubes quieren, que se empiecen a mover. La reunión sería para ir definiendo eso y también, cuando el Municipio lo decida, la iniciación del Torneo Senior y la Copa San Pedro femenina”, cerró Jaime.

La A.Pre.Vi.De. emitió un comunicado el jueves en el que precisó que “todos los municipios que se encuentran en Fase 3, 4 y 5 están autorizados a disputar encuentros futbolísticos pertenecientes a las ligas de fútbol”.

La nota de la A.Pre.Vi.De. firmada el 30 de junio con la autorización. Foto: Ascenso del Interior.

Como San Pedro está en la tercera etapa y la LDS aguardaba el paso a la siguiente para poder seguir el Preparación, como acordaron la Mesa Directiva y los clubes en la última reunión, es uno de los municipios beneficiados con la medida y tiene la potestad de decidir retomar o no, siempre que se respete el protocolo sanitario vigente por la pandemia de Covid-19.

Parate anticipado y cambio de formato

Después de la primera fecha del Torneo Preparación, hubo un fin de semana más en el que pudo haber actividad pero, entre medio, la A.Pre.Vi.De., ante el avance del Covid-19, hizo volver el fútbol a Fase 1 y se limitó la cantidad de personas que podían ir al Estadio Municipal.

De 75 por club teniendo en cuenta los 45 jugadores de primera y reserva, cuerpos técnicos y dirigentes más 30 “hinchas”, el número se achicó a 40. Es decir, las instituciones contaban con menos plazas para “vender entradas” y recaudar dinero para afrontar los gastos. También, entre cada partido de cada categoría, sin importar que en ambos se enfrenten las mismas entidades, se debía desalojar y sanitizar el Estadio lo que, por ejemplo, obliga a abonar dos operativos de seguridad más.

La determinación en la LDS fue que el 17 y 18 de abril no se lleven adelante los partidos programados y que ya se habían suspendido un fin de semana atrás por las inclemencias climáticas. A su vez, en otra reunión posterior se determinó otro formato en el que cada sábado y domingo juegue una categoría. Es decir, cada división iba a tener actividad fin de semana de por medio pero horas después se aplicaron restricciones en San Pedro y todo quedó en suspenso.

Una sola fecha, como en 2020

El 3 y 4 de abril la pelota volvió a rodar en el Estadio Municipal después de 391 días. En la primera fecha del certamen para la máxima división se anotaron 19 goles en cuatro cotejes, un promedio de casi cinco por cada uno.

El de mayor cantidad de festejos fue la goleada 5 a 2 de América a Banfield por la zona B en la que Mitre le ganó 4 a 1 al nuevo San Roque. Un día antes, en el grupo A, Paraná y General San Martín empataron 2 a 2 en un partidazo e Independencia derrotó 2 a 1 a La Esperanza. A su vez, hubo, entre jugadores e integrantes de cuerpos técnicos, 12 expulsados.

Corradini, de cabeza, abrió el marcador para Paraná en el empate frente a San Martín en la primera fecha. Foto: La Opinión.

Ni siquiera el buen funcionamiento del protocolo en el Estadio Municipal fue garantía para que el Torneo Preparación continúe y ya lleva un mes detenido. Las Palmeras, La Roca, Defensores Unidos y Agricultores ni siquiera llegaron a debutar, como le ocurrió al nuevo San Roque la temporada anterior.

Las similitudes con 2020 son muchas y en el ambiente deportivo hay preocupación e incertidumbre respecto de lo que ocurrirán. Por lo pronto, hasta fines de mayo no hay garantías de reanudación de ningún certamen e incluso planteles dejaron de entrenar. Otros, se resisten aun con los riesgos que implica hacerlo en el peor momento de la pandemia en San Pedro.

Las chicas también jugaron una sola fecha

Al igual que los varones, la Copa San Pedro femenina tuvo sólo una jornada el domingo 4 de abril en la cancha de América con cinco partidos, entre ellos el clásico entre Paraná y Mitre que se llevó el Albirrojo 2 a 0.

El encuentro se disputó en el segundo turno, después de la victoria de San Roque 2 a 0 sobre Las Palmeras. El conjunto dirigido por Simón Be festejó por los goles de Paola Cerrutti y Ángeles Gauna y logró sus primeros tres puntos ante su eterno rival.

En la continuidad, La Esperanza se impuso 1 a 0 al local con conquista de Ayelén González y Banfield derrotó 3 a 1 a Independencia cuyo único tanto lo marcó Mary Rossi de penal. La jornada se cerró con el choque entre los planteles de La Roca en el que el A sonrió 3 a 0.